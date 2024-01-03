黎曾受訪稱：很想外國影響我們

【本報訊】黎智英涉勾結外國勢力案，控方在開案陳詞花大篇幅引述黎智英的具體言論來舉證，當中顯示黎不但自己在《蘋果》寫文，更經常接受不同外國媒體訪問，除評論中港關係，還要求外國制裁香港。其中黎曾不諱言「很想外國影響我們」，又相信前美國總統特朗普會支持制裁。

控方引述報道指，黎智英曾說美國可以做的事，就是制裁香港和中國領袖，「等佢哋知道，佢哋所做嘅事係有後果」；黎又稱香港愈來愈需要國際社會支持，形容這是「唯一可以阻擋中共對我哋專橫妄為壓制嘅有效方法」。控方稱，黎曾經以希特拉對待猶太人，來類比中國對待香港人的方式，聲稱內地欲除去香港人。

相信特朗普會支持制裁 庭上亦播放多段黎智英受訪片段，顯示黎曾說「很想外國影響我們」、「外國的勢力是現在我們非常需要，讓我們撐下去」。

黎另說，希望特朗普實施最嚴厲的制裁，形容這是香港人最後的希望及救贖。他相信，特朗普會利用一連串針對中國的制裁及懲罰，作為競選策略。黎認為，最有效的制裁方法，是凍結中國官員在美國的銀行戶口。

另外，黎智英亦在《蘋果》專欄中發表對反修例事件的看法，當中寫到「『引渡惡法』的作用，就像恐怖分子襲擊產生『可用性級聯』的效果，讓香港市民都被籠罩在恐慌的順民意識下」及「將來修訂了『逃犯條例』還可以隨時拉你鎖你，多神奇的權力」。