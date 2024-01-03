涉犯國安主腦黎智英 周達權張劍虹將頂證

頻晤美國官員 經《蘋果》推動外國制裁中港 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等罪，違反《港區國安法》的案件，自去年12月18日於西九龍法院（暫代高院）審理。法庭早前就法律爭議，裁定控方沒有逾時檢控發布煽動刊物罪，案件昨續審。各被告正式答辯，黎及公司代表否認3罪。控方開案陳詞指，黎作為主腦，與助手Mark Simon等人串謀，透過不同渠道，包括與外國官員見面及聯絡，及以《蘋果日報》作平台，假借爭取民主自由之名，推動外國制裁中國及香港特區。

黎智英（76歲）昨身穿藍色西裝應訊，審訊時戴着耳機靜聽庭上內容且表現平靜。黎及公司代表在答辯時均用英語表明不認罪。據控方確認，《蘋果》高層周達權及本案至少3名認罪被告，包括張劍虹、陳沛敏及楊清奇均會出庭頂證黎。

「做大」陳方安生見彭斯新聞 控方陳詞稱，黎智英全權控制及利用《蘋果》，他曾吩咐張劍虹「做大」陳方安生會面時任美國副總統彭斯的新聞。黎亦會在個人Twitter帳戶，及網上節目邀請外國制裁。案發時段涉案被告發布至少161則煽動內容，其中31則是在國安法生效後發布。控方指，2019年社會事件後，一個名為「重光團隊」的組織成立，其目標是包括要求外國對中國及港府實施制裁、封鎖及敵對行動。控方形容黎智英是激進政治人物，屬整個串謀計劃的主腦，其助手Mark Simon有份參與。控方指，早於2016年起，黎智英便與外國人士有聯繫，主要「戰線」包括美國、英國和台灣。

出英文版旨在達到制裁目的 黎曾經和時任美國國務卿蓬佩奧、國家安全顧問博爾頓會面，亦曾與美國國防部前副部長沃夫維茲，及前美軍副參謀長基恩聯絡。控方稱，《蘋果》在2020年推出英文版，亦是旨在請求外國制裁。另外，黎會與李柱銘、陳方安生等人聯絡，討論國安法等議題。

涉案4名被告包括黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀發布煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎原本獨自面對一項勾結外國勢力罪，昨獲法官准於法庭存檔。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，他們已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，並將出庭指證黎智英。另外，6名前《蘋果》高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待本案審結後作求情及判刑。案件編號：HCCC 51/2022

涉案被告面對控罪一覽