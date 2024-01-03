醫健：健康在您手：如何選擇乳房影像檢查

在本港女性中，乳癌是僅次於肺癌和大腸癌的第三位致命癌症殺手。定期的乳房檢查是及早發現癌症的不二法門，隨着醫療科技的進步，除了傳統2D乳房X光造影外，費用較高的3D乳房X光造影亦愈來愈普及，兩者究竟有甚麼分別呢？

壓迫乳房力度不同 乳房X光造影，俗稱「夾胸」，是常用的乳癌篩查及診斷方法。透過X光射線穿過人體產生影像，用於偵測鈣化點或早期癌變，幫助患者及早發現癌症。乳房X光造影分為2D及3D，都是利用上下兩塊膠板夾着乳房，通過低劑量的X光拍攝乳房組織。然而儀器所使用的力度卻不同，2D乳房造影需盡量將乳房夾扁，使X光投射更清晰；3D乳房造影只需將乳房輕壓到固定位置，使其不會移動即可，較可減少壓迫乳房的不適。

拍攝角度避免影像重疊 在拍攝角度方面，2D乳房造影只從乳房的兩個角度進行拍攝，有些區域的影像可能會出現重疊的乳房組織，或令醫生較難區分重疊組織中的潛在異常。而3D乳房造影則是通過拍攝一系列不同角度的影像，盡量避免出現影像重疊，提供更準確的檢測狀況。

定期檢查減風險 根據香港乳癌基金會的建議，一般而言40歲或以上女性，應每兩年進行一次影像檢查，例如乳房X光造影和乳房超聲波檢查。而40歲以下女性，由於乳腺密度較高，可選擇乳房超聲波檢查，提高檢測的準確性。

無論採取哪一種檢查方式，養成定期檢查的習慣非常重要，可及早發現癌症及作出合適治療，檢查前亦應先諮詢醫生建議，根據臨床需要及個人能力選擇檢查方法。深水埗地區康健中心護理統籌主任 吳婉琳