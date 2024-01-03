外遊買回不明產品 3宗個案需求診

除害劑草藥減肥咖啡 未註冊乏指引 港人愛旅遊，然而部分人在旅行時購買了不明產品回港，隨時帶來健康風險。衞生署公布近期3宗本地案例，揭示服用來源或成分可疑的產品的風險，當中包括有家庭在尼泊爾購買一款除害劑回港後，感到不適送院；有男子在內地旅行時服食草藥產品而感到腹痛，經診斷後為急性鉛中毒；有中年婦服用購自網上直播的減肥產品後，因頭暈及嘔吐，需到公立醫院急症室求診。

來自同一家庭的30歲女子、16歲少女及14歲男童，在家中接觸了購自尼泊爾的除害劑後，翌日因惡心和嘔吐被送至公立醫院急診室求診。經查證後，其中一名家庭成員較早前從尼泊爾加德滿都的市場購買一款除害劑回港，他中午時開了4罐除害劑放在家中後離開單位。直至晚上，受影響的3名家庭成員才回家，雖然當時沒有嗅到任何刺激性氣味，但他們於翌日清晨開始感到不適。

用未註冊產品或違例 調查發現，涉案除害劑的有效成分為磷化鋁，屬未經註冊的除害劑，與水分或潮濕空氣接觸時，會釋放氣體磷化氫，吸入可引起惡心、嘔吐、腹瀉、心律不整、低血壓、急性腎損傷等症狀。此個案指出，在香港以外地區購買除害劑有潛在危險，加上產品可能並未在香港註冊，市民或在不知情下違反法例。

另外，一名51歲男子因右上腹疼痛及嘔吐，而到公立醫院急症室求診，他報稱在出現症狀前曾服用一種在內地購買，名為「黃丹」的草藥產品，他連續幾天服用少於一克該產品，隨後出現嘔吐、右上腹痛及肝功能失調。化驗結果顯示該產品的含鉛量高，患者被診斷為急性鉛中毒。「黃丹」（正名為鉛丹）含有四氧化三鉛（Pb3O4），「鉛丹」一般為外用、不作內服，必要作內服時應控制劑量，約每日0.15-0.3克，時間不能超過兩周。不適當服用含「鉛丹」產品可導致急性中毒，包括腸道不適、反覆嘔吐、肝毒性及貧血等。

西布曲明早年被禁用 至於56歲女子就因頭暈及嘔吐到公立醫院急症室求診，她報稱曾服用透過網上直播購買的減肥產品「KetoDiet Coffee」和「S‧Factor Mocha Latte」，這些產品聲稱源自馬來西亞。一個多月來，她每天早上都飲用該產品，偶爾會出現心悸症狀。其後，這兩款咖啡飲料都被驗出含西布曲明。自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品，已被禁止在香港使用。