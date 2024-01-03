懲教50更生先鋒領袖學員 赴肇慶廣州惠州交流

【本報訊】為幫助青年了解中華文化歷史及國家發展，懲教署去年12月27至31日舉辦「青年國民教育系列：尋根文化之旅」，50名懲教署青少年制服團隊「更生先鋒領袖」學員前往肇慶、廣州及惠州參觀及交流，了解國情、國家的發展，及加深對中華文化和歷史的認識。

訪監獄中學 禁毒館體驗 他們先到肇慶四會監獄參觀，了解國家的監獄管理運作、更生工作及當地的入職培訓課程等，並獲安排體驗電子射擊訓練，到訪廣東肇慶中學，與當地學生進行飛盤遊戲及一起用膳，增加雙方的互動交流及了解當地的飲食文化。其後再前往廣州參觀建校超過130年的培正中學，並與當地學生進行分組交流，包括分享參與不同課外活動的經驗，例如話劇、流行舞及攝影等，以了解兩地學生的不同生活及學習習慣，之後到訪廣州變電站科普中心和禁毒教育館參觀。

行程的最後兩日，「更生先鋒領袖」總監李曠怡和副總監楊燕芝帶領團員到訪惠州，參觀當地的精密零件生產企業、愛國主義教育基地及歷史文化景點。在參觀惠州市體育運動學校期間，團員更與當地學生進行一場籃球比賽，增進友誼。此外，考察團亦安排團員和當地學生一起進行創作活動，利用懲教署生產的環保磚杯墊，創作以「福」為主題的特色杯墊，並互贈杯墊予對方留念，促進兩地青年的交流和融合。

5次尋根之旅 共170人參與 懲教署自2023年2月推出「青年國民教育系列：尋根文化之旅」，至今共舉辦了5次「尋根文化之旅」，包括今次最後一站的肇慶、廣州及惠州考察團，共帶領約170名「更生先鋒領袖」學員訪問大灣區的內地9個城市和澳門特別行政區，讓他們體驗和欣賞中華文化、認識和把握祖國多元發展的機遇等。