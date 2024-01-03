迎新營吹不雅歪風 上學年投訴都大接5宗

科大10年累計 40個案違規 去年多個大學迎新營活動爆出多宗懷疑非禮事件，立法會教育事務委員關注並跟進事件，據教育局提交各大學披露由2013/14至2022/23學年、校方在學生主導活動期間，因觸犯刑事罪行而被起訴或因違反大學規章，而被紀律處分的文件顯示，上一學年，都會大學接獲5宗不受歡迎的身體接觸之投訴，並作出懲處；但去年暑假爆出懷疑性侵醜聞的教育大學，則沒有受懲個案，其在過去10個學年，亦僅於2015/16學年有一宗受懲。

處罰來年禁辦 另城大兩個案發警告 都會大學承認，在2022/23學年接獲5宗學生針對迎新活動作出的投訴，內容有關部分遊戲涉及不受歡迎的身體接觸。經調查後，都大已對涉事學生組織作出處罰，包括不給予活動經費補貼、學生組織被轉為「休止」狀態及禁止來年舉辦迎新活動。而針對涉事學生組織需改善迎新活動的管理，都大並沒有收到有關性騷擾的投訴，調查中亦並未發現有受害者。

城市大學則指，分別在2018/19年以及2019/20年，各接獲一宗有關迎新活動的投訴，投訴涉及迎新活動期間的不雅行為。這些行為在公眾中引起了討論，而大學也收到了負面評論，當時的學務長已按機制，對涉事學生發出書面警告。

10年的累計個案顯示，科技大學懲處總數達40宗之多，單是14/15學年已有10宗，惟科大指，案件主要涉及提供酒精飲料、使用不當言論、在宣傳材料/衣服上未經授權使用商業標誌，以及在學生活動期間造成噪音滋擾。違規行為的懲罰程度不同，從書面警告到停止使用大學設施/設備的預訂權，期限為一至3個月不等。在嚴重違規的情況下，學生紀律委員會可能會介入，並禁止在下一年組織相同的活動，例如迎新活動與推廣宣傳。