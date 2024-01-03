各區擬辦元宵嘉年華 提振經濟

各區擬籌辦的活動

【本報訊】為推動地區經濟，各區議會均成立提振地區經濟專責工作小組，並提出多項建議。當中有部分區擬辦元宵慶祝晚會、舉辦水上煙火匯演、舉行夜光舞龍及舞獅表演、聯同商場及商戶推出餐飲及消費優惠等。

沙田推餐飲消費優惠 沙田民政事務處日前向沙田區議會提交文件指，建議申請「社區參與計劃撥款」推行預算約50萬港元的活動。其中將於下月24日和25日，一連兩個晚上於沙田公園舉行暫名為「沙田元宵樂繽紛」，設舞蹈表演及傳統手工藝攤位。同時，在沙田區內聯同不同商場於指定推廣期內推出餐飲及消費優惠，參與上述活動及於沙田區內指定的商戶消費滿一定金額的人士可參加抽獎。

除沙田區外，黃大仙區以及荃灣區民政署亦建議在元宵期間舉行活動。荃灣民政處建議下月23至25日於沙咀道遊樂場舉辦元宵節荃灣市集嘉年華，同時舉辦華服設計及演繹比賽，擬邀請約100個單位，設立攤檔。

黃大仙民政處同樣建議在下月23至25日舉辦嘉年華，並新增華服設計及演繹比賽。中西區民政處就建議於1月28日及2月4日，在上環文化廣場、永樂街及摩利臣街舉行攤位。

另外，北區民政處建議在2月24日舉行「沙頭角元宵同樂日」透過舉辦節慶活動，安排陸上龍舟、魚燈舞等具當地特色的傳統文化表演，以展示沙頭角的傳統客家文化景觀。同時，西貢天后寶誕廟會則建議在5月23日至27日舉辦祭神活動和粵劇神功戲節目、廟會美食及文化市集。