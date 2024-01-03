尖沙咀新春夜繽紛 設多個打卡位

【本報訊】18個區議會下設提振地區經濟專責工作小組，油尖旺區議會率先在昨召開首次大會，當區民政事務處建議農曆新年推尖咀夜繽紛，並設大型座地霓虹效果燈牌等打卡點，旅遊旺季期間在維港舉辦水上煙火匯演；中長期則研究廟街夜市的未來發展，以及籌辦推廣女人街和波鞋街等特色街道。

借鏡廟街夜市 推廣街道特色 根據民政處提交區議會的文件，初步構思在農曆新年前推出暫名「尖咀夜繽紛」活動，燃亮尖沙咀栢麗購物大道一帶，除燈飾外，設大型座地霓虹效果燈牌等打卡點。文件又指會協助外國藝術家在情人節及元宵節前在區內特色街道擺放大型心形氣球裝置，參考油尖旺地區青年社區建設委員會的建議，在2月上旬起，在尖沙咀栢麗購物大道、油麻地「榕樹頭公園」及旺角道行人天橋設置具地區特色的大型座地霓虹效果燈牌，並考慮在旅遊旺季期間在維港舉辦水上煙火匯演。

至於中長期如何在油尖旺推動地區經濟發展，民政處建議研究「廟街夜市」的未來方向，以及與西九文化區合作舉辦更多市集的可行性；研究籌辦與特色街道地區，推廣富地區特色的活動，及聯合區內商場、食肆等推出優惠活動。

專責小組主席葉傲冬任在會上表示，將參考廟街成功模式在其他油尖旺特色街道舉行夜市經濟，也指尖東海濱長廊可舉辦特色活動。議員黃建新也指花園街、女人街的商戶歡迎有特色活動，但希望政府可幫助他們，同時放寬售賣貨品限制。