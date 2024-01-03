年尾長假 10日933萬人次出入境
【本報訊】近日接連有聖誕除夕元旦等節日的長假期，致港人北上、內地旅客南下大爆發。由上月23日至今年1月1日，10日內共有933萬人次出入境，僅元旦當日就有90萬人次出入境，多個口岸備受挑戰。有跨境巴士協會指出，每次煙花匯演或大型演唱會後，都會較多旅客乘跨境車北上。
據入境處數據，由上月23日至今年1月1日，10日內共有933萬人次出入境，當中入境人次達475萬，出境人次457萬。在除夕當日，共有103萬人次經各口岸出入境，當中內地旅客佔32.8萬，包括19.5萬人次入境、13.2萬人次出境；而循陸路口岸入境的內地旅客有18.6萬人，當中以落馬洲支綫為最繁忙入境口岸，共有5.3萬人次入境。在元旦當日，共有90萬人次出入境，當中內地旅客佔27.1萬，包括8.6萬人次出境、18.5萬人次出境；而循陸路口岸出境的內地旅客達17萬人，當中以高鐵西九龍為最繁忙出境口岸，共有4.1萬人，羅湖有3.5萬人，而落馬洲支綫則有3.1萬。
跨年倒數後，一度有大批旅客凌晨滯留在跨境直通巴站頭及港鐵上水站候車。港粵直通巴士協會秘書長張劍平昨指，每次煙花匯演或大型演唱會後都有較多旅客；除夕中午已獲署方知會，營辦商亦已計劃增加服務至約10分鐘一班車，但因當日人數超出預期，加上部分道路較為擠塞，最終無法增加班次。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：