年尾長假 10日933萬人次出入境

【本報訊】近日接連有聖誕除夕元旦等節日的長假期，致港人北上、內地旅客南下大爆發。由上月23日至今年1月1日，10日內共有933萬人次出入境，僅元旦當日就有90萬人次出入境，多個口岸備受挑戰。有跨境巴士協會指出，每次煙花匯演或大型演唱會後，都會較多旅客乘跨境車北上。

據入境處數據，由上月23日至今年1月1日，10日內共有933萬人次出入境，當中入境人次達475萬，出境人次457萬。在除夕當日，共有103萬人次經各口岸出入境，當中內地旅客佔32.8萬，包括19.5萬人次入境、13.2萬人次出境；而循陸路口岸入境的內地旅客有18.6萬人，當中以落馬洲支綫為最繁忙入境口岸，共有5.3萬人次入境。在元旦當日，共有90萬人次出入境，當中內地旅客佔27.1萬，包括8.6萬人次出境、18.5萬人次出境；而循陸路口岸出境的內地旅客達17萬人，當中以高鐵西九龍為最繁忙出境口岸，共有4.1萬人，羅湖有3.5萬人，而落馬洲支綫則有3.1萬。