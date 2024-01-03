日本地震14港人求助 有旅行社停赴石川

【本報訊】日本石川縣能登半島元旦日（1日）發生黎克特制7.6級地震，至昨日增至55人死亡，令部分本港旅行團需要更改行程。縱橫遊在社交專頁表示，為確保旅客安全，取消本月所有前往日本石川縣輪島市的旅行團，旅客可選擇轉團或全數退款。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，該公司有兩團本身住在石川縣的和倉溫泉區，惟兩日前已離開當地，現時仍有10團、約200人留在日本不同地方，無收到有旅客要求提早返港，整體旅行團無受地震影響。旅行社正向當地機構查詢受地震影響地區的交通配套，以及餘震等風險，再評估如何調整未來一至兩個月的旅行團行程。

東瀛遊執行董事禤國全則指，事發時有30個旅行團在日本，其中一團30人當晚入住石川縣的溫泉酒店，翌日轉往日本福井，地震時司機將旅巴停在路邊，見到路上樹木輕微晃動，未感受到太大震動，地震維持約數秒，整團客人平安，毋須調整行程。

入境處：求助港人身處安全地方 禤國全續指，本月有16個共約350人的旅行團，原本前往石川縣和倉溫泉一帶，現時調整行程，旅客需改往金澤市的酒店，加上航班變動，會視乎情況稍後通知團友相關安排。至於未出發的旅客，亦會容許他們避免到達石川縣一帶，盡量安排改到日本其他目的地，例如北海道、東京和福岡等。

入境處獲悉事件後，已即時了解情況，截至昨午5時，共接獲14名港人求助，包括當地出行資訊及交通情況等查詢，而全部求助港人，已離開受影響區域及身在安全地方。