遲來補鑊研延長通關 港旅業形象已打殘

北上歸家路陷癱 車流客流超負荷死撐 歷來最大規模的除夕煙花匯演吸引數十萬港人及旅客，但跨年結束後，大量內地旅客隨即湧往太子、上水等往皇崗的巴士站準備離境，結果塞爆上水鐵路站，旅客乘興而來、「盡㷫」難返事件引起廣泛關注，港府昨日召開跨部門高層會議，敲定3項改善措施，包括大型活動前會召開高層會議作統籌、與內地商討延長鐵路口岸通關時間及長遠會增加24小時通關口岸。政府解釋日前客流、車流均遠超正常，有議員則質疑為何香港未能吸引旅客留宿一宵。

元旦日凌晨 逾2.6萬人經落馬洲離港 港府解釋，在除夕煙花後，有逾2.6萬名旅客在元旦日凌晨零時至早上6時經落馬洲口岸離港，為平常周末人流的5倍，同時間有1,570架車輛北上過關，當中90%為私家車，為平常周末車流的3倍，超出負荷下，令關口出現交通擠塞，並倒灌至新田公路，導致直通巴士未能迅速完成北行班次折返市區載客。當局強調已從其他口岸抽調人手應府龐大的客流、車流量。

港府跨部門昨日開會後決定，日後有吸引大量旅客的大型活動前，會先召開高層統籌會議安排交通；亦會與內地積極商討延長鐵路口岸通關時間；長遠會增加24小時通關口岸。又為日前事件解畫，指落馬洲/皇崗口岸正重建，過關設施未齊全等均有影響。

酒店昂貴 未能吸引旅客留宿促檢討 議員田北辰指出，內地元旦翌日仍為假期，不明白為何大批旅客在除夕煙花結束後便匆匆返回內地，質疑香港為何無能力令旅客多留一天，除夕活動似煙花「曇花一現」，未能令旅客倒數後繼續有活動或好去處，毋須即日回內地。他又提到酒店價格高昂，業界都需思考為房價有否調整空間，令旅客不會「寧願捱6個鐘」等過境頭班車以及等待口岸開放。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則為大批旅客「急急腳」離境事件降溫，指除夕煙花吸引22.7萬名旅客來港，當中僅約2.6萬人即晚北上，認為情況正常，「等於港人北上遊玩亦有即日來回」，不認同香港的吸引力不足，反而指煙花盛會「很成功」吸引旅客來港，而全港亦有很多地方能令旅客來港一兩日。

議員劉國勳歡迎港府回應，期望政府在長假期等安排港鐵延長列車服務至凌晨2時，甚至通宵。他相信檢查及保養在事先通知下可特別安排，只要內地管制站願意安排，方案可以短期內實施。他又指現時24小時貨物通關的深圳灣口岸最有條件優先實施24小時客運通關。有政界人士昨亦指，有信心農曆新年來臨前，本港與內地的通關安排將會延長，更便利兩地居民往來。

過千內地旅客滯留上水等巴士回內地。 內地客跨年滯港小統計 太子跨境巴士站元旦日大排長龍。 灣仔跨境巴士滿座。