被揭未檢查准執飛 日航安全惹疑

【本報綜合報道】涉事日本航空公司空中巴士A350客機，是歐洲飛機製造商空中巴士的長程雙引擎廣體客機系列，屬於目前全球雙發延程飛行級別最高、航程最遠的一款民航飛機，宣稱可以飛越世界上99.7%地方。今次是這款客機首宗毀機事故。

涉事A350 首宗毀機事故 A350客機定位為取代同公司A340客機與部分機齡較高的A330客機，主要競爭機型為美國波音公司波音777客機及波音787客機。A350客機系列機型最初構想是2004年，原型機2013年6月14日首次從法國圖魯茲起飛，同年9月收到歐洲航空安全局認證，兩個月後獲得美國聯邦航空局認證。空中巴士2020年2月公布全年業績，稱A350客機計劃2019年成功達到收支平衡，外界估計研發成本110億歐元（約941億港元）。

曾失事撞山 520人遇難 今次事故同時令外界再度關注日本航空的飛行安全紀錄，日本國土交通省日前調查才揭發日本航空，未經適航檢查就容許旗下客機載客執飛，事後刪除相關紀錄，以及更換制動器時未使用指定設備，認定違反日本《民用航空法》。國土交通省去年12月22日向負責日本航空工程公司發出業務改進建議書，該公司社長田村亮致歉。

日本航空與全日空並列為日本兩大航空公司，過往發生嚴重空難。1985年8月12日，日本航空一架載有524名乘客及機組人員的波音747SR-46客機，從東京羽田機場前往大阪國際機場，但在群馬縣上空失事撞山，全機520人遇難，僅4人生還。調查發現客機在事發7年前發生機尾擦地事故，但事後未有妥善修好受損部分，最終在事發時因金屬疲勞令「傷口」爆開，連帶損毀尾翼及液壓系統，令客機失控墜毀。