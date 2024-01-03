東京羽田 兩飛機相撞 爆炸5人亡

準備降落

日航379人火海逃難 地震救援機僅1員生還 日本踏入新一年連續兩天發生災難，繼周一石川縣能登半島強烈地震後，日本航空公司一架由北海道新千歲機場飛抵東京羽田機場的客機，昨日傍晚降落後在跑道與日本海上保安廳一架準備運送物資到地震災區的飛機相撞。客機迅即陷入火海，379名乘客及機組人員及時全員逃生，其中17人受傷，定翼機6名機組人員當中，僅機長一人生還但重傷；事故原因有待調查，機場所有跑道一度全部關閉。香港入境事務處表示，至今接獲客機10名港人求助，並確認他們正在身處安全地方。

着火後繼續滑行 客機17人受傷 涉事日本航空客機型號為空中巴士A350-941，當時執飛編號JL516的國內線航班，當地時間周二下午4時27分從新千歲機場起飛，分別載有12名機組人員及367名乘客，其中包括8名兒童。當地時間周二下午5時47分，客機在羽田機場C跑道順利降落。惟根據機場鏡頭拍攝的畫面，客機在機輪觸地後不久突然冒出巨大火光，但未有停下來並繼續向前滑行，機身下方的火勢愈來愈大；當客機完全停下來後，機組人員立即打開機身兩旁的逃生滑梯全機疏散，其中17人受傷，火勢很快蔓延至機艙，機身燒成廢鐵。

機上乘客拍到事發一刻，拍攝者坐在靠近左機翼的窗口位，當時客機已經降落，但機身下方出現火光。畫面一轉可見機艙出現濃煙，不少乘客站起來查看發生何事，有人為免吸入濃煙而用手掩住口鼻。一名與家人同行的女乘客表示，降落時聽到「砰」一聲，起初以為只是降落不順利，但不久後機艙發出廣播，指示乘客不要站立，沒有明確指示逃生。她最後眼見前座乘客離開座位，於是跟隨對方才得以逃生。

港人乘客述九死一生撤離經過 一名同機男乘客表示，起初降落一切看起來很正常，但之後聽到「砰」一聲，並看到窗外出現火光；機艙此時發出廣播，要求乘客保持冷靜、不要拿取行李、不要站立。他指出，當時以為機艙內的濃煙很快散去，但事與願違且愈來愈濃密，於是立即解開安全帶逃生，保護同行的子女。他對發生這類事件感到驚訝，但幸好無事。

一名張姓港人乘客當時坐在窗口位，他憶述剛要降落，忽然感到機艙狠狠一震，一度以為是硬着陸，但看向窗外驚見引擎起火及冒煙；乘客一度慌亂，但空姐很快呼籲冷靜，一分多鐘後安排乘客沿逃生滑梯撤離。張先生說，他與另一名乘客走到逃生門時，目睹有人想拿取行李。但機外見到消防員到場滅火，現場又傳來引擎可能爆炸的消息，乘客只好迅速離開機艙。經歷九死一生撤離後，各人在停機坪驚魂甫定，空姐點算乘客人數，直至事後約30分鐘後，終有車輛接載他們返回客運大樓。

起火跑道仍關閉 其餘3條重開 東京警視廳表示，涉事日本海上保安廳定翼機型號為龐巴迪DHC8-300，已經確認其中5名機組人員死亡。日本海上保安廳表示，該定翼機隸屬於羽田航空基地，當時正在向新潟航空基地運送物資的途中，應對石川縣能登半島地震，但在跑道滑行時與涉事日本航空客機相撞。東京消防廳表示，在受傷客機乘客當中，有兩人因吸入濃煙而送院治療，但沒有生命危險；另有兩人輕傷，其餘傷者自行前往醫療院所。因應今次事故，東京消防廳派出超過100輛救援車輛，客機火勢至深夜大致撲滅，除起火的C跑道仍然關閉外，其餘3條跑道昨晚已重開。

日航國泰 2起飛航班折返香港 根據香港機管局最新航班資訊，周二下午起共有5班機由香港出發至羽田機場，部分顯示會延遲起飛，部分理應已經起飛的狀況不明。有兩班已經起飛的航班受影響，日本航空JAL26折返香港機場，國泰航空CX542剛經過台灣附近亦折返。東瀛遊執行董事禤國全表示，香港旅行團往返東京主要使用成田機場，過往前往北海道才在羽田機場轉機，但現時較多直航至北海道；加上香港長假期已過，港人大多周一已經回港，預料受影響的港人不多。本報綜合報道

着陸爆炸 乘客利用逃生滑梯撤離起火的日本航空客機。 燒成廢鐵 日航客機事故位置圖 涉事日本航空客機降落後，機艙出現濃煙，乘客掩住口鼻。