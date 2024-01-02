旅客湧港賞煙花 歡呼過後變難民

為迎接2024年，旅發局舉辦除夕煙花音樂匯演，以「新年新傳奇」四季為題，上演歷來規模最大、歷時最長、闊度達1,300米、橫跨中環至北角的除夕煙花音樂匯演。這個盛事果然夠吸引，據悉傍晚5時左右已人頭湧湧，近48萬市民及旅客逼爆維港兩岸，包括尖沙咀海旁、西九文化區、灣仔會展一帶。

繽紛多彩的煙花，如夢似幻在香港夜空綻放，觀賞市民及旅客無不興奮雀躍，歡呼聲、驚嘆聲交織一片，大家都盼望新一年「樣樣都好」！然而，維港煙花匯演完畢，大批內地旅客於凌晨隨即動身返回深圳，有大批旅客從灣仔海旁湧到軒尼詩道138號對開的通宵跨境巴士站返回內地，惟站頭已逼爆，據悉高峰期有近800人候車，人龍排至譚臣道，期間有人因排隊問題發生爭執，情況一度混亂，甚至有人要報案求助；執法人員到場經調查後，把案件列作「糾紛」，並在場維持秩序。據職員目測，一時間這麼多人排隊，排龍尾的候車人士料要花上5至6個小時才能登車，職員於是呼籲未能上車的乘客可乘港鐵到太子站再轉乘跨境巴士，或改往皇巴站乘車返回內地。本報記者現場所見，有候車人士坐在灣仔電腦城及家計會門外，指情願等到天光，不想轉車再折騰，待人龍散去後才再乘巴士離開。

此外，有網民在社交平台發放影片，指港鐵上水站近彩園路一帶有近千人在排隊候車等通宵巴士N73，但班次疏落，影片所見現場人山人海，有人更自備帳篷排隊；部分人或因疲睏坐在地上、樓梯口，有網民笑謔現場似難民「走難」。本報記者到場了解事件，因排隊人士欲乘搭九巴往落馬洲，再轉乘皇巴返內地，有候車人士投訴九巴安排不當，致人潮未能疏散出現人龍。本報接獲讀者爆料，指當日凌晨5時許，皇崗口岸有大批市民候車返內地，由於人數眾多，關口未能消化人潮，令候車乘客苦候數小時仍未能過關；據了解，皇崗口岸因車流太多導致大擠塞，因此引致巴士脫班。總之，交通就是亂成一團糟！

有議員批評如此折騰旅客有損香港旅遊形象，皆因凌晨大批旅客要返回深圳，完全在掌握之內，可是交通當局無視狀況，遂令旅客歡呼欣賞煙花後，一夜之間速變「難民」，情況不可接受，促請當局在年初二煙花匯演之後，探討羅湖口岸鐵路及通關服務臨時提供通宵服務，並要求盡快在香園圍蓮塘口岸實施24小時通關。亦有議員指出，目前只有皇崗及港珠澳大橋作24小時通關，不便深圳居民往來；尤其口岸在特別日子如元旦，這麼多人南下，在交通配套上應做得更好更貼地；除香園圍蓮塘口岸24小時通關，其餘東部深圳灣、中部落馬洲，與本港均可實施24小時通關；而鐵路關口，即羅湖及落馬洲支線管制站，於聖誕、新年等特別日子，應延長服務時間至凌晨2時。

要言之，港產官僚要善於應變及吸取教訓。早前有大型郵輪海洋光譜號泊啟德郵輪碼頭，就因交通配套不足令旅客大排長龍而「怨出國際」，甚至成為笑柄。官員要與民同樂，就要事先做好交通配套和規劃得妥善些，否則徒惹怨聲載道，令「東方之珠」經常蒙塵，豈不羞家？