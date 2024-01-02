笑看天下：打仗靠實力非靠嘴炮

一元復始，戰亂中迎新歲！俄烏戰事膠着一段日子，惟近日俄烏又彼此加劇互攻。俄羅斯上周五使用過百件武器攻擊烏克蘭全國多地，呢場被指係俄方自開戰以來最大規模嘅空襲，造成烏方至少39人死亡，亦係當地平民遇難人數最多嘅一次戰時襲擊。而俄方上周六譴責烏克蘭對俄羅斯西部城市別爾哥羅德市發動無差別襲擊，造成至少24人死亡，其中包括兩名兒童，逾110人受傷；此次係俄烏戰事爆發近兩年以來，俄羅斯本土傷亡最嚴重嘅襲擊，俄方批評烏方所為係恐怖襲擊，揚言會報復。俄烏戰事臨近歲末先至升級「大反攻」，果然戰局難料。

烏克蘭總統澤連斯基喺新年致詞中，矢言要在2024年對俄羅斯軍隊「發洩怒火」，佢又大言炎炎宣稱「烏克蘭的軍火庫將有至少額外100萬架無人機，以及西方夥伴提供的F16戰機」，並指「我們的飛行員已經掌握了如何操縱F16戰機，我們一定會在我們的天空中看見它們，如此一來，我們的敵人肯定能看到我們真正的怒火」。反而俄羅斯總統普京喺新年演說中並未提及俄烏戰事，比起去年，普京今年嘅演說明顯收斂。看官，呢啲咪叫做「吉人之辭寡，躁人之辭多」囉！

普京看透局勢，隨着美歐喪失對戲子總統能獲勝嘅信心，加上不少聲音呼籲停止援助烏克蘭，烏國一旦彈盡糧絕，根本一日也撐不下去。普京其實一直都表示需要結束俄烏戰事這一悲劇，亦願意與烏國和談，之不過戲子總統自恃有三寸不爛之舌，始終不肯放棄恢復1991年國界嘅目標，依家更聲言要俄羅斯看到佢「真正的怒火」云云。阿哥！俄羅斯國力只會愈來愈強，打仗畢竟不能單靠嘴炮，打仗拚嘅係實力而非意氣吖！