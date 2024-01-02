撥亂反正：港獨窮青 流亡有理

繼前香港眾志頭目周庭棄保潛逃，自稱流亡加拿大之後，另一港獨分子鍾翰林，日前宣布流亡英國尋求政治庇護。有人質疑負責看管鍾的部門，為何未有從周庭事件吸取教訓，仍然准許鍾以旅遊散心為由出境日本，然後再轉飛英國一走了之。但其實鍾早已就侮辱國旗及分裂國家等多項罪名服刑完畢，只是因為犯案時未滿21歲，而須在出獄後接受當局短暫監管，監管令本身並沒有限制他出境。

誠然，相關執法部門仍可以鍾翰林違反監管條件為由，向他發出通緝令。但除非鍾遭到英國等西方反華勢力離棄，在外國胡混至山窮水盡，寧願返港坐牢領綜援度日，否則有關通緝令僅屬一紙空文，根本無法執行。

問題來了，既然鍾已刑滿出獄，再等多幾個月就可百分之百回復自由身，連定期報告行蹤也不需要，那為何他還要高調「流亡」海外？鍾聲稱因不時有國安人員游說他充當線人，還有即將來臨的國家安全立法，令他深感壓力擔心再次被捕。但這些大多是他的假設和想像，而即使國安探訪的說法屬實，對方亦只是提出可向他付錢買料，沒有任何強迫成分，難以解釋鍾為何選擇在監管期內跑到英國。

比較合理的解釋是，根據鍾當年向法官求情的內容，他是一個家境坎坷、父母離異且學業成績欠佳的窮青年，其創立的「學生動源」及「創制獨立黨」，未及打響名堂已遭打殘解散；鍾既不像周庭或許智峯等人出名，有外國政客願意接濟其生活，也不像一些中產黑暴青年般，坐完監在香港前途盡毀，還可在父母庇蔭下移民他國重過新生活。趁還有少數人記得其名字，求其找個罪名被港方通緝，再跑到外國尋求庇護，某程度確實是個明智選擇。