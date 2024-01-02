冰鑑春秋：2024年台灣穩了？

英國《金融時報》發布「2024年大預言」，水晶球團隊斬釘截鐵地預測，即使2024年台灣大選由賴清德當選，由於他已表明要遵循蔡英文路線，所以不會讓大陸有藉口對台灣發動攻擊，習近平應該也傾向選擇非武力的方式謀求兩岸統一，台海將不會發生戰爭。

理論上來說，這個預測有一定的可信度，因為大陸現階段最重要的目標，就是在中美競爭中站穩腳步，除了設法在高科技領域突破，避免被美國卡脖子，更重要的是在10至15年內，讓大陸的經濟體量超越美國，成為世界第一的經濟大國。在這個前提下，台灣問題相對沒有那樣急迫，只要台灣不積極尋求獨立，大陸對台灣確實可以睜一隻眼閉一隻眼，和平統一的成本絕對遠低於武統。

問題是，從賴清德在辯論會中所展現的強烈台獨意識，恐怕會讓北京難以放心。賴雖然宣稱自己會遵循蔡英文路線，但蔡英文路線是甚麼？不過就是向美國一面倒的路線罷了！過去7年多蔡英文路線的結果，就是海峽中線已不再是兩岸的默契，解放軍屢屢進行環台軍演，兩岸從馬英九時的和平交流，演變到今日的劍拔弩張。就算賴清德真的蔡規賴隨，兩岸發生衝突的可能性已大增。

何況賴的台獨意識顯然遠遠高過蔡，他多次表達不接受九二共識，蔑視台灣現行憲法，並要求與大陸進行國與國的談判，這些都是大陸絕對無法容忍的。現在仍在選舉中的賴清德便已如此，未來萬一真的讓他掌權，在無人可以制衡的情況下，賴只要跨過統獨的紅線，北京必然被迫作出回應。

2024年或許不是兩岸戰爭爆發的時間點，但之後的2025至2027年恐怕就很難說了，台灣人民的選擇，將會主宰自己未來的命運。