橫眉冷看：中國製造成績亮麗

正如《論語》所說：「先行其言，而後從之。」要做的事不必常掛口邊，實幹才是最重要。既然特朗普不想我們多談2025年的鴻圖，不妨如其所願，索性嘴上少講，只管默默地做。到頭來，不必待至2025年，在剛過去的2023年，中國工業已是碩果纍纍，很多目標已提前完成。

上述內容雖然着墨不多，但是將每一短句鋪寫開來，都足以震驚世界工業界。中國的製造業由高空到太空，由水面到海底，都開創出驕人成績。尤其是國貨潮牌，單是一句「國產新手機一機難求」，如果詳細講述，便是一篇大文章。為甚麼中國製造的手機，會變成市場上的稀缺貨？故事便得由華為公司自主研發的高端晶片講起。2023年，華為成功製造出7納米晶片，一舉打破美國對華的禁售限制。有了國產高端晶片，就有了中國完全自主製造的高階手機。華為去年8月推出Mate 60手機，旋即風行全國，欲買而向隅者，至今依然甚眾。前瞻2024年，中國製造業肯定仍會交出亮麗成績，未來360天，勢必捷報頻傳。