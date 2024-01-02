強詞有理：西方不舒服

2023年過去了，英國廣播公司（BBC）在總結變亂交織的這一年時指出，美國、歐洲和其他主要民主國家在國際政治舞台上遭遇一系列挫折，充分表明權力平衡正從多年來一直佔主導地位的美西方價值觀轉移。「許多方面，風向都與西方利益背道而馳」，2023年成為令西方國家感到「不舒服」的一年。

一向傲慢的BBC難得如此坦白，說明西方開始感到恐懼，既怕失去道德高地，更怕失去世界霸權。一直以來，西方利用國際話語權，將自己的價值觀包裝成普世價值，對全世界進行意識形態滲透。所謂的普世價值，無非服務於霸權主義和強權政治，是極其虛偽而荒謬的。俄烏及以巴兩場戰爭，將西方吹噓的普世價值的雙重標準暴露無遺。

西方猛烈抨擊俄羅斯發起的「特別軍事行動」，對其實施歷來最嚴厲的全面制裁，但跟隨的國家來來去去就是團夥成員，世界上絕大多數國家都不願參與，不少國家更將矛頭指向美國為首的北約，認為若非北約不斷挑釁俄羅斯，就不會有這場戰爭。最令西方尷尬的是，極限制裁並沒有壓垮俄羅斯，對烏克蘭提供大量軍援也無法扭轉敗局，自己反而陷入進退兩難的窘境。俄烏戰爭起碼說明了兩點，一是西方號召力大不如前，二是西方貌似強大實則虛弱。他們集數十國之力尚且打不贏俄羅斯，如何繼續稱霸世界？

而突如其來的以巴戰爭，更是徹底撕破西方的假面具，將其置於國際社會的對立面。面對以色列赤裸裸的戰爭罪行，美國不但沒有予以阻止，反而不斷對以輸送軍火，淪為幫兇，與所有阿拉伯國家及伊斯蘭世界為敵。有阿拉伯官員形容西方政府是「偽君子」，可謂一語中的，他們平時宣揚的自由民主人權，全是騙人鬼話。隨着以巴戰爭的風險蔓延到紅海，美國本想糾集數十個國家對付也門叛軍青年運動的襲擾，結果只能勉強組成10國聯軍，還是濫竽充數，最後只有美國及以色列充撐場面。過去一呼百應的美國，大概不會想到自己竟落得孤家寡人的地步。

很明顯，世界處於百年變局，西方主導的國際格局正發生根本性改變。新興國家持續崛起，西方力量不斷下降，將成為今後的常態。BBC說2023年是令西方國家感到「不舒服」的一年，其實這只是剛開始，他們更不舒服的日子恐怕還在後頭。