坦言集：俄羅斯油氣

據美國傳媒報道，美國對俄羅斯制裁之後，俄羅斯的石油、天然氣賣不去歐盟，卻差不多全部賣給中國與印度。印度更以折扣低價購入後，附加利潤賣給歐盟。相比起中國，印度是雙重獲利，但撇除轉售利益，中國與印度都一同享受俄羅斯的低成本油氣供應。

本來，俄羅斯的低成本油氣，是歐盟過去二、三十年經濟增長、社會民生安定的基本條件，這也應該是蘇聯瓦解後歐盟得到最大的經濟利益。可惜烏克蘭戰爭爆發，美國的政治設計是打掉俄羅斯低價油氣對歐的供應，與此同時傷害歐盟和俄羅斯，消減它們作為美國競爭對手的能力，更不讓歐俄合作，形成強大的政經勢力，威脅美國的全球霸權。

但問題是，烏克蘭戰爭不能迅速打垮俄羅斯，以此來引發第二次解體，反而俄羅斯表現出強大的韌力，在戰爭中抵擋着美國以及北約的全力攻擊，經濟更且克服了美國的制裁，借助中國的崛起，把油氣市場轉移，打破美國在全球的壟斷企圖，也連帶與中東油氣大國的伊朗、沙特阿拉伯合作，一方面抬高國際油氣價格，反把通脹壓力轉回歐美和日本、南韓等；另一方面，俄羅斯以低於市場價格把油氣大量地賣給中國和印度，減少中印以外的市場供應。

保持國際市場的供應緊張與較高價格，這樣的策略，使中國、印度可收低能源成本的助力，在美國制裁、國際經濟不景氣下還可以有較大的增長。印度的雙重利潤，以及它不從政治考慮進口沙特阿拉伯、卡塔爾的油氣，整體成本較中國更低，經濟刺激的作用更大。

中國與印度經濟成為全球不景氣中表現最亮麗者。印度可加快國內工業化，把人口紅利轉為經濟增長。對於中國，國內工業化超越急速增長的初始階段，已追上日、韓的水準。低能源成本的作用，可以更多的支援一般工業品較低成本的生產與出口，進軍一帶一路發展中國家的市場，不因國內工資上升而失去市場的競爭力。

中國勝於印度是工業體系完整，出口競爭力強。在美國制裁下，中國可與俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等美國及西方制裁的國家貿易，在美西方控制的貿易市場以外開拓新需求。俄羅斯是巨大的機會，中東戰後市場更大，加上東南亞固有市場，以及中南美洲、非洲，中國當可依靠俄羅斯低價油氣供應，趁機向海外拓展。