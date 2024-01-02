要聞港聞

與妻爭吵 30歲男天台危坐

情困男在唐樓天台危坐。 情困男在唐樓天台危坐。
情困男在唐樓天台危坐。
【本報訊】執法部門於本周日下午4時許接報，指一名姓葉（30歲）男子在荃灣川龍街118號唐樓天台危坐，雙腳懸空坐於天台邊。救援人員接報到場，在地面張開救生氣墊戒備，同時派員向事主游說，至晚上約8時半他自行返回安全位置，亦沒有受傷。據悉，葉男疑因感情問題，與妻子大吵一場後走上天台危坐。
消防在地面張開救生氣墊戒備。（文健雄攝）消防在地面張開救生氣墊戒備。（文健雄攝）
消防在地面張開救生氣墊戒備。（文健雄攝）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc