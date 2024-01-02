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與妻爭吵 30歲男天台危坐
情困男在唐樓天台危坐。
【本報訊】執法部門於本周日下午4時許接報，指一名姓葉（30歲）男子在荃灣川龍街118號唐樓天台危坐，雙腳懸空坐於天台邊。救援人員接報到場，在地面張開救生氣墊戒備，同時派員向事主游說，至晚上約8時半他自行返回安全位置，亦沒有受傷。據悉，葉男疑因感情問題，與妻子大吵一場後走上天台危坐。
消防在地面張開救生氣墊戒備。（文健雄攝）
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