與妻爭吵 30歲男天台危坐

【本報訊】執法部門於本周日下午4時許接報，指一名姓葉（30歲）男子在荃灣川龍街118號唐樓天台危坐，雙腳懸空坐於天台邊。救援人員接報到場，在地面張開救生氣墊戒備，同時派員向事主游說，至晚上約8時半他自行返回安全位置，亦沒有受傷。據悉，葉男疑因感情問題，與妻子大吵一場後走上天台危坐。