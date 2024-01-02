馬頭圍邨八旬婦燒死 起因有可疑

【本報訊】土瓜灣發生奪命火警。除夕晚近11時，馬頭圍邨芙蓉樓低層一單位發生火警，並傳出爆炸聲，有居民聽到上址一名獨居老婦高呼「救命！」保安聞訊報案求助。消防接報趕至破門入屋，開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，約10分鐘後將火救熄。

消防其後在單位露台發現一名姓杜（88歲）老婦倒臥在地，全身多處燒傷，經檢驗證實當場死亡，死因有待剖驗後確定。鑑於現場沒有自然起火原因，消防相信案件有可疑，惟執法人員經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，將繼續調查單位失火成因。

鄰居透露，杜婆婆早年喪夫，馬頭圍邨開邨後一直居住至今，她行動自如，可自行落街購物食飯。婆婆育有一子一女，兒子留港居新界，女兒則移民英國，兒孫不時登門探望及照顧她。數月前婆婆因「煲燶嘢」險釀火警，其女兒返港陪她一段時間，因擔心她用電器時會觸電，因此將其電飯煲丟棄，叫其一日三餐都落街食。最近，婆婆因跌傷手，兒孫便每日輪流陪她落街食飯。

兒孫離開不久即出事 除夕晚10時許，婆婆由兒孫陪同食飯後回家，兒孫離去未幾其住所即發生火警，且傳出爆炸聲，同時冒出大量黑煙。鄰居聽到婆婆叫聲，保安員迅速上樓處理及報警，因煙霧大，街坊無從救援，對婆婆不幸身亡感難過，坦言「佢病到冇咗都冇咁傷心」。鄰居又猜測有電器爆炸釀成火警，並指「如果露台門開到，我哋就救到佢」。