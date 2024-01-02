聞將被炒起怒意 女工涉刀傷男廚師

素有積怨復爭執 灣仔食肆爆衝突 踏入元旦本港連爆血案！灣仔一食肆女職員，昨晨疑得知自己將被「炒魷」後，歸咎於廚師男同事從中作梗，與對方爭執期間情緒激動，有人擸起利刀襲擊男同事，致其背部中刀浴血。女職員糾纏間亦告手部受傷，並涉嫌傷人被捕。此外，天水圍一名千禧後青年，醉酒後因噪音問題與人爭執，遂召來父母幫拖，豈料一家3口同遭打傷送院，兇徒則逃之夭夭。

昨日上午11時許，灣仔謝斐道340至348號一食肆職員報案，指店內有兩男女職員因工作問題發生爭執，期間愈吵愈烈，女職員突然擸起一把約30厘米長利刀，向姓鍾（39歲）男同事施襲，事主猝不及防背部捱斬浴血。

人員接報到場，向在場職員了解事件經過，並取走店內閉路電視調查。涉案女職員情緒激動及糾纏時亦令手部受傷，與鍾男分別由救護車送院治理。經初步調查，相信二人素有積怨，於食飯期間又因工作問題爭執，並且釀成血案，該名姓鄧（45歲）女職員涉嫌「傷人」被捕。消息指，鍾為廚師，鄧女疑獲悉自己將被裁，歸咎於鍾男而動武。

油麻地街頭打鬥遺菜刀 約10分鐘後，一名姓姜（57歲）男子報案，指油麻地德昌街24號對開有兩名男子在街頭毆鬥，其中一人手持利刀。執法人員接報趕抵時，兩名涉案男子已離開現場，經向報案人了解後，在大廈後巷發現一把菜刀，懷疑與案件有關。人員遂檢走菜刀，以便進一步調查案件原委。

天水圍公園群毆3人傷 另外，昨晨近7時，一名姓歐（20歲）青年在天水圍天秀路公園，飲酒後疑因噪音問題與多名青少年發生爭執，歐男遂通知47歲父親及姓鄭（40歲）母親到場助陣。詎料，對方連其父母也「冇面畀」，向歐男一家3口圍毆襲擊，更有人爆樽施襲，歐的父母均頭部受傷，歐則左臉、額頭、左側頭頂、以及鼻子有裂傷。

執法人員接報到場，逞兇多名青少年已往俊宏軒方向四散逃去，經調查後將案列作「傷人」，追緝4名年約15至18歲涉案男子，他們約1.7米至1.8米高，中等身材，案發時俱穿黑色上衣及黑色長褲。歐氏一家3口經敷治後，清醒由救護車送往天水圍醫院治理。