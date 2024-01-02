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吸煙爭執動粗 6旬婦跣腳跌倒

案發大帽山郊野公園停車場。（蘇偉明攝） 案發大帽山郊野公園停車場。（蘇偉明攝）
案發大帽山郊野公園停車場。（蘇偉明攝）
【本報訊】執法人員昨日中午12時許接獲報案，指荃灣大帽山郊野公園停車場，數名男女疑因吸煙問題推撞。人員接報趕至發現現場平靜，經向涉案人士調解後，雙方願意和解。但一名姓李（67歲）婦人，疑因跣腳跌傷膝頭，由救護車送院治療。案件列作「糾紛」及「有人意外受傷」處理。
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