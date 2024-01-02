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下白泥山火 燒逾3小時
消防員帶備滅火拍撲救。
【本報訊】本周日（12月31日）晚上7時許，消防接報指流浮山下白泥旁山頭發生山火。火場面積為15米乘15米，消防員帶備滅火拍登山撲救，至當晚10時35分將火救熄。
消防處表示，火警期間如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。
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