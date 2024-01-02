要聞港聞

下白泥山火 燒逾3小時

消防員帶備滅火拍撲救。 消防員帶備滅火拍撲救。
消防員帶備滅火拍撲救。
【本報訊】本周日（12月31日）晚上7時許，消防接報指流浮山下白泥旁山頭發生山火。火場面積為15米乘15米，消防員帶備滅火拍登山撲救，至當晚10時35分將火救熄。
消防處表示，火警期間如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc