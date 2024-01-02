四眼仔元旦酩酊大醉 港鐵放雀揸水

脫鞋襪赤腳解手 座椅玻璃當尿兜 新年伊始，元旦狂歡慶祝「飲多兩杯」在所難免，但都要量力而為，以免因醉酒而醜態畢露。昨日元旦網上流傳一片段，只見在一節港鐵車廂內，一名四眼男子脫去鞋襪，赤着腳拉下褲鏈小便，向座椅玻璃位置一洩如注；該片段更配以字幕道「新一年 水為財」，引來不少網民笑道「名流尿史」，更有謂「2024第一砲（炮），紅緊！」

從網民在社交平台Instagram分享的限時動態片段顯示，該名戴眼鏡男子頭戴冷帽，上身穿淺灰外套，下穿藍色長褲。

網民嘲一炮而紅 片段開初，四眼男已打着赤腳拉開褲鏈，而腳邊則放有相信屬該男的一對波鞋及被包作一團的襪子，當時男子疑似醉酒，或以為前面的座椅玻璃是尿兜，他在搖晃的車廂中，站立不穩，遂單手捉着扶手，另一手則掏出胯下「水喉」排洪，為面前的玻璃添上一股「腥臭的暖流」。

而片段在男子小便完畢的一刻告終，網友們看畢紛紛留言熱議，不少人直言「又係啲飲屎水的垃圾，一夜成網紅，今期你最威」，亦有留言表示「唔飲得就唔好學人飲啦，垃圾」、「唔飲得就早啲返屋企訓（瞓）啦」，有人則稱「2024第一砲（炮），紅緊！」「佢飲大咗，真係名流尿史」。更有人品評男子胯下之物，諸如「芝士腸」、「有6隻手指」云云，引得網友一笑。