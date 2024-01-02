澳門消息：盜用WhatsApp誘過數 苦主失25萬

【本報綜合報道】騙徒手法層出不窮，有黑客控制WhatsApp瘋狂傳送訊息，透過受害人WhatsApp聯絡電話簿朋友借錢，不虞有詐的話就會墮入騙局，蒙受損失。澳門一名男子接獲友人WhatsApp借錢訊息，先後按對方要求轉帳25萬港元，事後事主與友人聯絡時，對方否認向他借款。事主懷疑被騙遂報案，執法人員不排除事主友人的WhatsApp帳戶被人盜用。

事主在上月28日報案，聲稱同月16日收到友人WhatsApp訊息，對方稱急需現金周轉要求轉帳2萬港元，事主未疑有詐向對方轉帳。得手的騙徒食髓知味，同日多次索款合共8萬港元，事主再次入數，當日合共向對方轉帳10萬港元。

追問真正友人始知 直至上月27日，事主再收到「友人」訊息要求轉帳，但事主因存款不足，透過另一朋友代為操作，向對方轉帳15萬港元。多次轉帳的事主最終成功與真正的友人聯繫，追問下對方堅稱從未借錢。