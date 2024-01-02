今起9天最低16℃ 周六「小寒」

【本報訊】天公作美下元旦日放晴！本周六（6日）適逢廿四節氣的「小寒」，代表即將進入一年中最寒冷的日子，不過未來9天氣溫似乎仍不太冷。天文台指今日起一連9天，大部分時間天氣清涼，介乎攝氏16至21度，其中4天有微雨，為乾燥氣候帶來少許滋潤。雖然「小寒」不寒，但市民出外上工上學時，可帶定外套備用，以防突然一陣冷風吹至。

周四打鼓嶺料11℃

根據分區天氣預報，本周四（4日）除了打鼓嶺最低溫度為攝氏11度，溫差達10度之多，全港其餘地區最低均在攝氏13度或以上。天文台表示，東北季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來清涼的天氣，預料季候風會在本周後期緩和，該區氣溫稍為回升。而另一東北季候風補充，會在下周初至中期影響華南沿岸，該區天氣持續清涼。九天天氣預報顯示，未來9天均有陽光，氣溫介乎攝氏16至21度，當中今日及明日（3日）及下周一、二（8日及9日）有一兩陣微雨，而本周三及下周日（7日）則日間乾燥，相對濕度最低為55%。