鍾翰林潛逃英國 稱曾幻想在囚流亡

【本報訊】已解散的香港組織「學生動源」前召集人鍾翰林違反監管令，已往英國尋求政治庇護。鍾翰林昨日在社交平台上載他身在英國街頭的照片，又貼文形容2023年是其人生最大變化的一年，又希望在新一年能適應英國的生活。

鍾翰林在貼文中指出，由監獄回到不再一樣的香港，再經日本來到英國，2023年是最大變化的一年。他續指，還記得早年在一個專訪之中曾幻想過10年後的自己，應該不是正在獄中就是被迫流亡，沒想到短短幾年之後，他已一一經歷，又說2023年是他人生中最大變化的一年。

已經逃到英國的他希望在新一年，能夠順利適應在英國生活，「還有就是我們都能夠如初的繼續擇善固執，為着我們的家園繼續堅持下去。」

懲教署發召回令通緝 鍾翰林被指發布煽動他人分裂國家的相關資訊，並且處理屬於犯罪得益的眾籌款項，在2021年於區域法院承認《港區國安法》中之分裂國家罪及一項洗黑錢罪，同年11月23日被國安法指定法官陳廣池判處即時監禁43個月。

鍾翰林於去年6月5日從大欖懲教所刑滿獲釋，出獄後必須遵守懲教署監管令一年。懲教署嚴厲譴責鍾公然違反監管令，已對其發出召回令，並聯絡其他部門通緝他。