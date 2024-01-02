黎智英違國安案今續審 料聽取被告答辯

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，去年12月18日移師西九龍法院（暫代高院）審理。法庭先處理辯方提出的法律爭議，結果裁定控方沒有逾時檢控發布煽動刊物罪，意味着被告均須就各自面對的控罪受審。案件在今早10時開庭續審，料會正式聽取各被告的答辯，控方亦會展開開案陳詞。

被裁定無逾時檢控 本案在2023年12月18日開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理，預計審訊需時逾80天。開審首兩天先處理發布煽動刊物罪檢控期限爭議，辯方認為事發超過半年，被告才正式在庭上被加控該罪，屬逾時檢控。但法官在去年12月22日頒判詞，裁定當控方向西九龍裁判法院提出相關告發時，該項煽動罪的檢控已經「開始進行」，故控方並無逾時檢控。由於聖誕及元旦假期等原因，審訊押後至今日才繼續。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案一共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此兩人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，部分高層會出庭頂證黎智英。案件編號：HCCC 51/2022