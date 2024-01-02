灣仔會客室見街坊 議員：化被動為主動

【本報訊】在宣誓就任後，灣仔區全體區議員昨到街頭舉行社區會客室，直接了解市民的訴求，有區議員形容是「將被動化為主動」；亦有個別區議員開設地區辦事處或聯合辦事處。

灣仔區議員劉佩珊指舉辦社區會客室的目的為「走出辦公室，進入社區」，有關活動將持續在每個月第一個星期的周六舉行。連續擔任3屆區議員的林偉文認為社區會客室做法有別以往，可以「化被動為主動」。他解釋，以往的區議員不是不協助市民，強調都會協助市民，惟普遍都是「等居民搵上門」，現時政府設立多項要求，加上會客室活動可令區議員「將被動化為主動」。但他估計市民普遍習慣私下聯絡區議員表達意見，但相信新做法可以讓市民更大範圍地表達意見。

倡沙田打造水上美食中心 沙田區議員黃敬與立法會議員林素蔚在馬鞍山的聯合辦事處昨開幕，而沙田區委任區議員龐愛蘭的議辦昨日亦開幕，她承租了民主黨前區議員周曉嵐的議辦。多名立法會議員亦有出席龐的議辦開幕禮，其中馬逢國指致詞時指他與龐早於回歸前結緣，雖然龐上屆參選失敗，但沒有停下繼續服務社區，所以她被委任證明政府認可她的地區服務，形容為委任等於當局認為「你得㗎啦，你唔使選」。

對於各區議會成立提振地區經濟專責工作小組，雖然尚未召開會議，但龐愛蘭建議當局若有意發展地區經濟可從城門河入手，指該處可進一步發展成水上活動中心，而且以往沙田雞粥和乳鴿等聞名，認為可以從美食方面入手，以帶動地區經濟。她續指沙田有不少特色景點，相信可發展深度遊。