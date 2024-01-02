政府：冀區會上情下達 下情上報

【本報訊】對於新一屆區議員就任，政府指他們必須做好「上情下達、下情上報」，發揮好政府和居民之間的橋樑紐帶作用，又指區議員要把精力放在服務居民上，把社區居民的大事小情放在心上，了解他們的急難愁盼，幫助解決日常實際問題。

政府指區議員肩負提升地區治理的重任及維護國家安全的重責；必須以市民為中心，為社區生活帶來實質改善，又指每位區議員都應用好自己的專業知識、社會經驗、文化背景，做到知責於心、履責於行，透過優勢互補，發揮「一加一大於二」的協同效應，切實回應市民的託付，為市民解決地區的不同問題。

在服務市民方面，政府強調各區議員要為市民帶來配合政府做實事的新氣象，把服務居民、造福社會作為基層治理的出發點和落腳點，帶給居民一個精誠實行的區議會，配合政府把政策落實到地區，鞏固地區治理。

兩者須保持良性互動 公務員事務局局長楊何蓓茵亦指有效推展地區治理工作的其中一個關鍵要素，是參與地區治理的公務員能與18區區議會保持良性互動，她希望大家可以坦誠溝通，「有來有往」，妥善解決地區問題，共同促進地區發展。