470區議員正式上班 撥款權未獲歸還

設提振地區經濟小組 求復甦市道 新一屆全體共470名區議員昨日上午9時半在政府總部宣誓就任，18個區議會亦正式運作，油尖旺區議會率先在今日召開大會，另有7個區議會將於本月4日開大會，而有10個區議會在本月5日同日召開大會。政府指區議員要盡快開展工作，但因為區議會為非政權性諮詢組織，因此「唔會有一啲撥款權或者審批權」，所以不會向區議會撥款舉辦活動，以及「歸還」小型工程撥款權。

油尖旺今日率先召開大會 18區區議會的網頁資料已更新，不單止更新區議員的資料及相片，亦列出首次大會的開會日期。繼油尖旺之後，東區、深水埗、九龍城、觀塘、南區、黃大仙及中西區等7個區議會將於本月4日召開大會，而同於本月5日開大會的區議會包括灣仔、沙田、西貢、元朗、大埔、北區、離島、葵青及荃灣。據了解，屯門區議會大會亦會於本月5日召開，惟網頁未有更新。

政府在2021年要求全體區議員宣誓引發泛民主派辭職潮，因大量泛民區議員辭職，令部分區議會因人數太少而停擺，當中包括中西區、南區及黃大仙區議會；東區區議會亦因建制派與泛民未能協調正副主席人選而停擺，大埔區議會亦因遲遲未能選出副主席而無法召開大會，相信該等區議會將可恢復運作。

從更新後的網頁所見，區議會大多下設了4個基本的委員會，例如地區設施及工程委員會 、食物環境衞生委員會、社區參與及文化康樂委員會及交通運輸委員會，但油尖旺、黃大仙及北區等3個區議會，則只見設有地區設施及工程委員會。

早前有消息指各區會成立提振地區經濟專責工作小組，民政及青年事務局局長麥美娟指市民關注香港經濟及地區經濟發展，因此各區會提出成立提振地區經濟專責工作小組，提出措施從地區層面帶動經濟。

被問及日後會否向區議會撥款供區議會舉辦活動，麥指區議會條例已列明如果區議會需要在地區舉辦活動，可以向政府申請撥款。被問及會否考慮向新一屆區議會「歸還」小型工程撥款權，麥指區議會在《基本法》第97條定位為非政權性諮詢組織，因此「唔會有一啲撥款權或者審批權」，但強調今屆政府會簡化各計劃申請的行政程序。

民政專員任主席憂署任安排 由於新一屆區議會由民政事務專員擔任主席，有意見認為民政專員工作太繁忙，加上今屆區議會不設副主席，關注民政專員休假或出缺的安排，麥指過往由區議員出任區議會主席期間，地區工作同樣需要民政專員進一步協助，因此目前民政專員「工作量唔會比之前大好多，但責任重咗」。

她又強調民政專員為公務員「唔會有一個公務員嘅位冇人喺當時做」，會有署任安排，現時亦有助理專員協助署任，即使有突發情況會議常規已列明相關安排。