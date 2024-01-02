元旦冬泳逾千人落水 29歲男首參賽即奪冠

【本報訊】一年一度的元旦冬泳拯溺錦標大賽，昨日於淺水灣舉行。今次參賽人數有逾1,100人，參賽者包括男女老幼以及傷健人士，早上的淺水灣氣溫不太清涼，一眾游泳健兒更顯得精神奕奕。最終男女子公開組賽事，分別由29歲的冼展霆，以及24歲的王雪詠奪冠。以往數年也有參加比賽的王雪詠表示，以前她的最佳賽果只得第5名，對今年奪冠感意外；而冼展霆則是首次參賽，希望藉今次比賽啟發自己。

流程順暢 賽事氣氛好 比賽於早上10時半開始，整個賽事全長約600米，賽程由中灣游至淺水灣石堤。一眾參賽健兒熱身後便以分組形式出發，最年長的參賽者達77歲，最年幼只有6歲。參加過數次元旦冬泳的24歲王雪詠，即將大學畢業，她表示過去幾年都只獲第5、第7名，未想今次成功奪冠，坦言在得知成績後「呆咗」，她又指今年不用在賽前做病毒檢測，流程相對順暢，比賽氣氛良好，因今年參加者更多，又可以和朋友們一同參賽。

冼展霆首次參賽即奪冠，他指參賽是因為覺得「人大了」，希望透過不同方面去學習及進步，今次比賽是非常好的機會去啟發自己。他又認為賽事期間的氣氛很好，可以一群人衝入水中游泳感覺神奇，亦可以透過更多訓練，來拉近與世界選手們的距離。