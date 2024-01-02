環署推空泛指引 垃圾徵費滿疑問

雙重收錢憂慮 恐現「牴觸情緒」 縱使距離垃圾徵費實施尚餘3個月，但市民、業主立案法團，乃至物業管理、清潔公司等各單位，均對這項新政策充滿疑問，有政黨計劃在未來一個月在東區設立街站，收集大眾對徵費實施的意見，再轉達予港府。議員批評當局未有全面推廣徵費計劃，更沒主動協助市民及法團解決實際的困難。

垃圾徵費將在今年4月1日起實施，市民屆時扔家居垃圾等均需繳交徵費，否則即屬違法。有政黨在昨日啟動「都市固體廢物收費你點睇？」行動，計劃與港島東新任區議員於未來一個月，在社區廣設諮詢街站，收集市民及法團意見，在統計及整理後將意見轉達當局。議員梁熙表示，連日來收到不少市民及法團的意見，普遍均對徵費充滿疑問，擔心徵費推行後會出現「牴觸情緒」，令市民隨處扔垃圾，垃圾圍城，期望意見能令當局在徵費實施前，協助民眾解決相關問題。

未能向住戶交代安排 法團兩難 環保署相關良好作業指引指出，物管公司或清潔承辦商處理違規垃圾時，需以指定袋包妥才交給垃圾收集商，令守法業主變相被「雙重徵費」，需同時承擔棄置自家垃圾開支及為違規者「埋單」。東區區議員李清霞提到，部分法團向她指，雙重徵費問題一直未獲得滿意解釋，導致法團在決定清潔公司安排及收費時出現困難，因此一直未能向住戶作出交代新安排。

東區區議員植潔鈴表示，部分「綠在區區」遠離住宅集中的地方，不便長者；但回收街站「流動回收站」一星期只會到訪屋邨附近一次，令居民家中儲存大量的回收物。

50公共屋邨逐步設立綠在區區 環保署早前指去年底起將逐步在50個公共屋邨設立綠在區區，例如「綠在葵芳」和「綠在大窩口」，今年首季亦會有首間設於港鐵站的「綠在青衣」開幕， 「綠在黃大仙」則預計於今年第4季開幕。

另外，未來垃圾徵費將分兩種模式，包括按袋或按標籤收費，或按重量徵費。前者適用於大部分住宅及工商業舖等，市民丟掉一般垃圾須先購買指定袋包妥垃圾，指定袋分9種大小，容量介乎3公升至100公升，以每公升垃圾0.11元計算，每個袋售價0.3至11元不等。環保署預料3至4人家庭每日約需花費1.5元垃圾費，即每月垃圾徵費的開支約為30至50元。

至於未能放進指定袋的大型垃圾，市民則須貼上每個收費11元的指定標籤才可棄置。指定袋和指定標籤將來可指在數千個獲授權的零售點，包括超級市場、便利店、網上平台等購買。