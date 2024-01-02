醫健：成視在人：疼痛損視力 揭患傳染病砂眼

埃塞俄比亞有超過400萬人失明或視力受損，但當地只有140名眼科醫生，醫患比例嚴重失衡。為解決當地眼疾問題，奧比斯自1998年以來致力改善當地眼科服務，尤其重點打擊因衞生不佳造成的傳染病砂眼。

60歲的Demebre由出生起便居於埃塞俄比亞一個鄉村小鎮，她很年輕便結婚，生下12名小孩。小孩們已經成家立室，Demebre本應可以過着湊孫的退休生活，可惜自從兩年前起她的眼睛持續疼痛，世界從此失去色彩。「我的眼睛疼痛已經兩年了，起初以為這個症狀會慢慢消退，事實卻是一日比一日差。」

睫毛倒插傷角膜 可致盲 Demebre怕成為家庭經濟負擔，一直不敢求醫，直到視力完全看不見，無法再照顧家人甚至自理生活，她才決定向外求助。幸運的是，她的兒媳曾接受奧比斯眼科護理培訓，正協助社區篩查砂眼，Demebre經檢查後獲轉介至當地健康中心，確診砂眼，併發睫毛倒插，睫毛已經嚴重刮傷角膜，如果短時間內不進行手術，很大機會面對永久失明風險。

手術後Demebre終於露出久違的笑容，她自豪地說：「我終於可以自己前往市場，並在沒有人協助下回家，不再給孫兒們帶來負擔。」當奧比斯再度為她檢查時，她的視力已完全恢復，疼痛消失，Demebre笑着告訴我們：「我的眼睛像50年前一樣看得清楚。」

砂眼雖然對當地人的視力帶來致盲威脅，但只要發現得及時，透過抗生素及手術的治愈率很高。透過社區外展計劃，我們多年來已在當地派發累積超過一億劑抗砂眼的抗生素，進行超過21.7萬例砂眼倒睫手術，並成功消滅埃塞俄比亞南部48個地區的砂眼肆虐問題。要完全消除這種傳染病，還有很遠的路要走，希望有大家同行，可以加快救盲腳步。

奧比斯