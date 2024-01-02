去年逾268萬輛次進出大橋口岸
【本報訊】廣東省珠海市拱北海關昨日發消息稱，2023年經大橋口岸進出境客車逾268萬輛次，同比增長1.35倍，與2019年相比增長2.45倍。其中港澳單牌車近140萬輛次，佔超過50%。
拱北海關稱，「澳車北上」政策實施一周年，經港珠澳大橋口岸通關的澳門單牌車數量持續攀升，從政策落地首月的7,000輛次，到第12個月已超過12萬輛次，單月通關量增長16倍。進出境澳門單牌車累計數量亦持續刷新紀錄，7個月突破50萬輛次，而從50萬輛次到累計突破100萬輛次僅花4個月。
港車北上錄升勢
去年7月1日「港車北上」政策落地後，香港單牌車通關數量也呈現逐月增加態勢，通關第6個月達9.5萬輛次，與首月相比增長近13倍。元旦假期首兩日2023年12月30日、31日，經大橋口岸通行港澳單牌車逾1.7萬輛次，佔口岸通關客車總量近七成。
另外，本港運輸署指昨日下午是出入境高峰，將有較多跨境旅客和車輛使用大橋回港，已要求大橋穿梭巴士、跨境巴士及本地的公共交通營辦商加強服務應對旅客高峰，會密切監察運作情況。
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