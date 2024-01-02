去年逾268萬輛次進出大橋口岸

拱北海關稱，「澳車北上」政策實施一周年，經港珠澳大橋口岸通關的澳門單牌車數量持續攀升，從政策落地首月的7,000輛次，到第12個月已超過12萬輛次，單月通關量增長16倍。進出境澳門單牌車累計數量亦持續刷新紀錄，7個月突破50萬輛次，而從50萬輛次到累計突破100萬輛次僅花4個月。