除夕夜錄103萬人次出入境

【本報訊】踏入元旦的一刻，零時零分維多利亞港兩岸煙花準時盛放，吸引眾多中外旅客來港倒數迎接2024！文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，前日除夕本港入境旅客達到22.7萬人次，是2023年內單日計最高，而在維港兩岸欣賞跨年煙花匯演的市民和旅客亦接近48萬人，市面十分熱鬧。

羅湖口岸 最多人入境 楊潤雄續指，除夕煙花匯演顯示大型活動受市民和旅客歡迎。因此未來會舉辦更多大型活動，令市民可以享受之餘，亦吸引更多旅客到香港，為飲食和零售業界增添客源，令他們能設法吸引旅客多消費。對於有議員提出舉辦禮貌運動，改善香港商戶的服務質素，楊認同服務業需要不斷提升服務質素，而現時有很多從業員很盡力去做，認為服務質素差只是個別例子，期望業界一齊同心努力，着重禮貌。

另外，入境處數字顯示，前日共有逾103萬人次經各口岸出入境，當中入境為57.4萬人次，出境則為45.7萬人次。最多入境的口岸為羅湖，共有11.3萬人次入境，出境則為10.8萬人次。落馬洲支綫口岸有11.7萬人次入境，出境則有9.8萬人次。西九龍站口岸有近7萬人次入境，出境則有3.8萬人次，而機場有6.9萬人次入境，出境有4.5萬人次。