貨輪轉用綠色燃料 港配套滯後

【本報訊】新能源是全球的發展趨勢，不但汽車轉用電力驅動，使用大量燃料的遠洋船舶更應使用綠色能源。港府去年首度提及將研究為本地及遠洋船舶提供綠色甲醇加注，據知由航運業界及相關政策局組成的工作小組，已於去年11月召開首次會議。小組召集人、航運交通界議員易志明表示，去年全球航運業界達成共識，將於2050年前達至淨零排放，必須減碳轉型，有龍頭航運公司更已訂購使用甲醇燃料的貨輪，本港必須急起直追才能鞏固航運中心地位。

全球共識 2050年前淨零排放 去年7月國際海事組織（IMO）海洋環境保護委員會（MEPC）舉行第80屆會議，175個會員國達成共識，航運業將在2050年前達到淨零排放。本港運輸及物流局稱，當局會致力推動香港成為航運綠色能源加注中心，提升港口競爭力，該局會聯同環境及生態局研究可否為本地及遠洋船舶提供綠色甲醇加注服務。環境及生態局指，港府將在海、陸、空3方面全力推動新能源使用和供應，探討開發新能源產業鏈，促進綠色經濟。兩局均稱今年內公布行動綱領，落實建設加注設施和供應鏈。

易志明指，全球航運界近年積極研究潔淨能源替代傳統燃料，去年全球四大船公司均計劃使用甲醇作為主要替代能源，故本港必須急起直追建立加注設施和供應鏈。他提到航運龍頭馬士基（Maersk）旗下第一艘甲醇動力貨櫃船早前已在新加坡等港口加注燃料，認為本地港口要持續發展，應加快建立供應鏈。相關工作小組預計需要約8至9個月，研究為遠洋船舶提供加注甲醇方案及路線圖等，然後提交港府審議，料最快今年底可推出相關服務。