日本石川縣地震 兩港旅團60人無恙

【本報訊】日本中部石川縣在昨日下午發生7.6級地震，當地甚至發出海嘯警報。兩間本港的旅行社負責人表示，現時兩批共約60人的旅行團身處震央石川縣或鄰近的富山縣，部分團已返回酒店，現時均安全，行程沒受影響；另有旅行社指在當地的旅行團早前已起程回港，沒有受地震等影響。入境處表示在地震發生後，已即時透過中國駐名古屋總領事館等了解情況，至今未接獲港人求助。

東瀛遊執行董事禤國全向本報表示，該公司目前約有30個旅行團、700名團員在日本當地，當中只有一團約30人在震央鄰近山川縣的富山縣。該團在上周六(2023年12月30日)出發，地震一刻正由景點回酒店，旅遊巴司機收到手機警告訊息後立即停車，地震約10秒後已回復正常，但因部分高速公路封閉而需繞道，相信已回到酒店，所有團員現時安全，暫無接獲團友求助。該團已結束海邊行程，未來3日都會如常進行內陸範圍的行程。

導遊指震感「有點搖」 永安旅遊亦表示，該公司有一個旅行團在石川縣，涉及30名團友，而導遊報告稱，只感到「有點搖」，團友行程未受影響；其他將赴日本的旅行團會如常出發。

縱橫遊執行董事袁振寧則指，在石川當地浸溫泉的旅行團較早時已起程回港，沒有受地震等影響，「不幸中大幸」，而該旅行社正有10團共200人在日本，暫時亦不受影響，尤其東京大致正常，當地導遊指感受不到地震。他續指，下月原定仍有10團前往石川，會視乎當地餘震、景點最新情況等，再決定會否如常出發。

袁振寧提到，石川為日本中部熱門旅遊勝地「昇龍道」之一，其中和倉溫泉吸引眾多旅客慕名而至。袁指地震後，千年歷史的「輪島朝市」出現火警。而當地政府亦因應海嘯警報，要求沿岸居民、酒店旅客撤離至山上暫避，又指是次大海嘯警報的覆蓋範圍龐大，十分罕見。