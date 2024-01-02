沙頭角加碼開放 飽覽神秘風光

每日1000名額 禁自駕車輛前往 以往沙頭角禁區不予開放，予人不少神秘感。由昨日起，第二期沙頭角開放計劃正式展開，除中英街以外的沙頭角禁區均會開放，每日最多可容許1,000名旅客。昨早9時起已有不少旅客陸續到達沙頭角，有旅客對進入沙頭角禁區感到興奮，稱早在半個月前已報名參加旅行團；亦有當地居民認為港府投入資源翻新社區，可吸引旅客帶動當地經濟，同時亦可讓市民更了解中英街等背後的故事。

沙頭角第二階段開放後，每日名額包括700名旅行團旅客及300名個人旅客，而個人旅客必須乘坐公共交通進入沙頭角，不得自行駕車進入。公眾可透過網上系統申請沙頭角旅遊禁區證，並須在到訪日期前最少3個工作天完成遞交，先到先得，費用全免；若參加旅行團則會由旅行社代辦。香港專業導遊總工會主席余莉華表示，相信第二期開放計劃會受市民歡迎，認為目前每日1,000個旅客名額已經足夠。

市民盼中英街盡快解禁 沙頭角熱鬧非常，除了「散客」外，亦有不少旅行團到沙頭角參觀。導遊工會會員昨日是其中一組組團訪客，他們表示今次是先來熟習環境，方便日後帶團，未來可帶旅客來欣賞上世紀20至30年代建築，而早前在沙頭角第一期開放計劃中，團友只能到訪碼頭一帶，無法到沙頭角其他地方走走逛逛、深入了解區內特色，現時進一步開放後，旅客可到更多地方遊覽，例如代表往日區內風貌的新樓街。

有旅行團旅客亦對到訪沙頭角感興奮，期望能夠成功遠望中英街及參觀沙頭角墟各個新景點。自行申請禁區許可證前來的市民則表示，大約3日就成功申請到許可證，他希望港府盡快開放中英街，讓市民可以經沙頭角進入內地。

兼任沙頭角故事館館長的居民李先生表示，沙頭角位處靠近中英街，以往因封閉時間太長故令人感覺具神秘感，未來會由居民以及導賞團帶領旅客，讓他們了解中英街等地方背後的故事。

保安局表示，首日開放非常順利，交通、旅遊景點和食肆亦沒有混亂情況出現，又提醒進入沙頭角禁區的市民，只能乘坐公共交通工具，不能自行駕駛車輛前來。

該局解釋，區內泊車位很緊張，擔心更多車輛進內會導致交通混亂影響居民，短期內亦不會考慮開放市民駕駛車輛前來，日後會視乎地區消化龐大旅客量的情況，適時檢討增加進入禁區名額。