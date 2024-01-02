元旦第一爆 青衣變電站白煙席捲

【本報訊】青衣牙鷹洲街中電變電站，昨午3時許發生火警，並傳出爆炸聲及冒白煙，附近居民聽到聲響後報案。救援人員接報到場調查，並聯絡電力公司了解情況。受事故影響，區內出現至少19宗被困升降機報告。

青衣居民對事故議論紛紛，有人指「我聽到巨響，以為樓下車落尾板，希望沒有傷亡」、「啱啱行過，嚇死，勁大聲」、「頭先有無人都跳咗一下電」、「長康二期都跳咗一下」、「長宏都跳咗一下」。另有人稱，「電腦熄咗，連電視都係」、「變電站爆炸，啱啱爆嗰下，屋企跳一跳電，望出去就見到冒煙」。

至少19宗被困升降機報告 中電發言人表示，昨日下午3時13分，中電位於青衣牙鷹洲街的變電站有設備發生故障導致冒煙，自動保護系統已即時隔離故障部分，期間電力供應沒有中斷。事件引致短暫電壓驟降，附近客戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。就事故對客戶造成不便，中電表示歉意。中電的工程人員正調查事故原因。

機電工程署（機電署）指，昨午荃灣、葵涌及青衣部分地區發生供電事故。機電署接到中電的通報後，立即與中電跟進事態發展，並監察中電的修復工作進度。署方已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在4星期內提交詳細報告，並敦促中電採取適當的跟進及改善措施。

消防處表示，新界部分地區昨日下午3時許發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。呼籲如市民受到相關事故影響，請保持鎮定，消防處進行救援行動及處理相關事故。