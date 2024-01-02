賞煙花滯港 冇車搭困境 政府零反應 旅客跨年盡㷫

口岸早收工 上水千人長龍 皇崗巴塞蹤 太子水洩不通 歷來最大規模的除夕煙花匯演，吸引大批內地旅客來港倒數，豈料跨年後多個口岸關閉，港鐵上水站外凌晨3時仍有近1,000人排隊等候前往落馬洲口岸的通宵巴士；太子皇崗直通巴士站亦因為系統故障出不到車票，現場旅客大打蛇餅，有人聲稱等了6小時仍未上車。眾人乘興而來，卻被迫滯留香港「盡㷫」而歸，有人矢言再也不來香港跨年。議員指，相關情況並非首次發生，炮轟港府零反應，損害香港旅遊形象，建議節日羅湖及落馬洲支線管制站通宵通關，長遠增加24小時通關口岸。運輸署解釋出境旅客較預期多，造成交通擠塞，會檢討和跟進。

自備帳篷排隊 街頭怒宿一宵 盛大的煙花匯演過後，維港兩岸回復平靜，但上水、太子在清晨時分卻很「繽紛」。有網民昨晨3時許在社交平台發放影片，顯示港鐵上水站近彩園路一帶人山人海，有人更自備帳篷排隊，似是有備而來。該網民相信現場有近千人在排隊等候九巴N73號路線，前往24小時通關的落馬洲口岸。港鐵上水站內亦擠滿大批滯留旅客，等候昨晨港鐵開出頭班車返回內地，部分人「打地鋪」休息，有網民笑謔現場似難民「走難」。本報記者約早上5時到現場視察，發現現場情況依舊，附近商場、天橋均坐滿人，間中才有巴士接載乘客往落馬洲。

由於羅湖口岸、落馬洲支線管制站兩個鐵路口岸於昨日煙花匯演完畢已關閉，旅客要陸路返回深圳，只能經落馬洲口岸過關；或經港珠澳大橋口岸前往珠海。

排隊人士打算欲乘搭九巴到落馬洲口岸後，再轉乘巴士返回內地。有候車人士投訴九巴安排不當，導致人潮未能疏散出現人龍。現場人潮至早上約6時港鐵頭班車開出後回復正常，站內遺下大量紙皮垃圾。

直通巴卡落馬洲 苦候6句鐘 太子的皇崗直通巴士站昨日凌晨亦持續有約200人等車。由於該處車票系統故障，大批旅客需排隊等候人手售票。直通巴士原定只需15至30分鐘一班車，但有欣賞完煙花的廣州旅客指，單單排隊已等候逾4小時；亦有人指等了6小時卻未有車回家；亦有十多個內地人選擇在港鐵太子站席地而睡。據直通巴站職員指，落馬洲口岸塞車，巴士未及回到太子站。

議員李梓敬批評，跨境巴士不足的情況損害香港旅遊形象，質疑交通當局早已知悉昨日凌晨會有大量旅客返回內地卻未有準備，情況不可接受。他指，類似情況於去年11月本港有多場大型演唱會舉行期間亦曾出現，促請當局未來煙花匯演之後，探討羅湖口岸鐵路及通關服務臨時提供通宵服務。

議員倡香園圍改24小時通關 議員劉國勳亦說，目前24小時通關口岸不便深圳居民往來，尤其口岸在特別日子難消化龐大人流。他促請在聖誕、新年等特別日子延長鐵路口岸，即羅湖口岸及落馬洲支線管制站的服務時間至凌晨2時，相信有助疏導人流，亦不影響日常檢查維修。他又指，深圳灣口岸已實施24小時貨物通關，當局應將該安排擴至旅檢，香園圍蓮塘口岸亦應24小時通關。

運輸署解釋，落馬洲口岸車流昨晨一度伸延至新田公路，令巴士公司即使已增加班次，但仍未能疏導人流。該署強調巴士公司已按建議增加班次，又指會就事件與各部門及服務營辦商檢視及跟進。

九巴則稱，昨晨即時加派人手到現場協助乘客登車，以疏導人潮。保安局亦指，未來會與內地有關機構商討，檢視延長關口開放時間的可行性。