擲百億仍未見底 養毒瘤直到破產

新一年理應有新氣象，無奈香港「毒瘤」纏身，沒完沒了，而這一切都是拜司法明助、港府縱容所賜！

上訴庭早前就一宗假難民案件判入境處上訴得直，批評高院原審法官錯誤認為入境處違反人身安全。涉事假難民滯港逾10年，期間干犯強姦罪，刑滿出獄被遣返，隨即提出人身保護令，折騰多時，案件才水落石出，並被罰30萬元訟費，問題是錢從何來？還不是由納稅人埋單？一節見則百節知，香港十多年來花費過百億元在假難民身上，簡直是無底黑洞。目前本港財政捉襟見肘，毒瘤不除，恐怕香港養假難民養至破產，也無法擺脫附身蝕骨之勢！

司法明助 濫用人權 十多年前以免遣返聲請滯港的西非男子，因強姦妻子友人，2016年被高院裁定強姦等罪罪成，重囚10年。西非漢於前年2月刑滿出獄，入境處根據《入境條例》羈留他以處理聲請和等候遣返，及後其聲請和上訴均被拒絕。西非漢早前入稟高院申請人身保護令，竟獲高院法官批准，並下令入境處釋放。入境處不服提出上訴，幾經曲折，上訴庭終於裁定入境處上訴得直並撤銷高院裁決，下令西非漢須支付30萬元訟費。

這可謂假難民濫用司法程序、濫用法律援助的極典型例子。折騰十餘年，這名強姦犯在港「又食又拎」、「仔都生埋」，即使被罰支付訟費，但若然身無分文，根本追無可追。儘管立法會議員強調，港府必須「追到天腳底」，若西非漢在港有資產更須即時凍結。但話是這樣說，現實大家都知，這些假難民本身就是貪圖香港所謂的人權福利才賴死不走，身無分文，有甚麼資產可言？可以斷言，原訟庭遲來的正義並非正義，這筆爛帳注定無法收回，最終又是納稅人埋單，冤哉枉也。

可以看見，港府由2012/13年度至今，已耗費110億元公帑供養假難民，包括各類人道援助、法律開支、處理免遣返聲請開支等。僅2023/24年度，便預算花費14億元，比上個年度修訂預算的10.68億元大幅增加逾三成。港府會向聲請人發放1,200元食物津貼，又會向每名成人提供每月1,500元租金援助、約1,800元的其他基本人道援助，真正認證「香港幾好都有，點捨得走」。

雖然去年4月立法會通過修例，讓入境處加快免遣返聲請安排，但上有政策，下有對策，香港實在太過吸引，港府實在過於仁慈，假難民依然綿綿不絕前赴後繼，每月都有假難民搶灘偷渡，入境處獨力難支。現時滯港假難民仍然多達1.4萬餘人，衍生的各類罪案層出不窮，打黑工只是小兒科，強姦、打劫、劈友、販毒，與本地黑幫一拍即合，形成治安大毒瘤。早前又有假難民與不法集團勾結，將食物援助轉售套現，以怨報德，養虎遺患，令人慘不忍睹。

拒退公約 不斷送錢 東方傳媒機構多年前已經建言，也是全港第一個提出港府必須退出聯合國《禁止酷刑公約》永絕後患的傳媒機構，可惜忠言逆耳，當局屢勸不聽，甚至連設立禁閉式難民營也不予考慮。其實，只要假難民來港後無法四處走，自然難以進行各式非法活動，失去最大誘因，自然用八人大轎抬也不來。可惜高官完全聽不入耳，連「即捕即解」也不肯，寧願發出「行街紙」讓他們四出招搖，並不斷增加人手處理免遣返聲請，本末倒置。

這些年，法律界已有專門律師包攬聲請訴訟，用納稅人的錢玩殘香港而自肥，港府居然聽之任之，堪稱咄咄怪事。

面對民怨四起，要求退出公約的呼聲愈演愈烈，當局一度解釋，終院曾作出裁決，根據《香港人權法案》，當免遣返保護聲請提出時，入境處有責任在行使其遣返權力前，先行確定被遣返人士是否面對遭受酷刑或殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰的實際風險，而且必須逐宗個案獨立審視。

正是這個終院裁決，港府作繭自縛照單全收，處理免遣返聲請曠日持久，就算多達九成九聲請個案不獲確立，假難民依然易請難送。他們不斷提出上訴延長留港，免費打官司之餘，甚至曾有不少個案成功獲得人道賠償衣錦還鄉，還要由港府出機票出人力護送，簡直豈有此理！

香港人也無法享有此等福利，偏偏假難民手到拿來，何謂手指拗出不拗入、明益外人、靠害港人，這就是了。試想想，當局若將這過百億元用於扶貧安老、增加醫療資源、援助窮苦兒童、廣建院舍，將有多少人受惠？尤其港府財政並不樂觀，財赤高達1,641億元，儲備跌至6,707億元，眼下又有大量開支急需用錢，包括「明日大嶼」、「北部都會區」等，這些大型發展項目起碼花費過萬億元，難道錢都是從樹上掉下來？

自顧已經不暇，港府顯然並無條件對假難民慷慨，奈何在司法明助暗護、港府拒絕撥亂反正之下，假難民成為香港最大贏家，不僅無止境侵蝕庫房，還無止盡破壞治安，這樣的情況一旦持續，香港恐怕破產也無法解脫，不亦蠢乎！不亦悲乎！