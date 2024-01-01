自成一家：敢於鬥爭更要善於鬥爭

中國國力持續壯大，前赴海外的企業和公民不斷增加；再加上近年美國加大對華遏制和打壓，令中國面臨的外部風險愈來愈大。諸多因素都促使中國的外交方針逐漸從韜光養晦轉向有所作為。在剛結束的中央外事工作會議上，北京當局就強調今年外交要發揚鬥爭精神以捍衞國家利益。這是大勢所趨使然，和所謂的戰狼外交並沒有必然關連。

然而許多人只看到「敢於鬥爭」四字，忽略了當局還有一句「善於鬥爭」。正如蘇軾在《留侯論》所說：「匹夫見辱，拔劍而起，挺身而鬥，此不足為勇也。」所謂善於鬥爭，就是要隨着環境變化而適時調整策略，譬如又鬥爭又團結，實現「把朋友搞得多多，把敵人搞得少少」的目的，而不是一味強硬的鬥爭。

近年港府積極向國際說好香港故事的同時，也頻頻正面還擊外國抹黑。有外媒日前統計後就發現，當局去年平均每周至少一次向西方表達「強烈不滿」或「譴責」，而且措詞用語愈來愈向內地看齊。依我來看，港府以至中央駐港機構經常犯上敢於鬥爭但不善於鬥爭的毛病。

比方說，官方的譴責文字千篇一律，並且只停留在口號的模糊階段，沒有實質意義。須知道，鬥爭的精髓在於原則性與靈活性相互結合，然後根據形勢而調整策略，爭取團結更多的人。一紙簡單的官方譴責聲明，很多時候既不能有效還擊西方無理指控，亦增加了西方民眾對香港的負面觀感。

中國未來愈發展，遇到的壓力就會愈大，這是大國崛起繞不過的門檻。面對波譎雲詭的國際形勢，中國不能繼續保持低調，但鬥爭也有很多方法。例如中菲近來在南海屢現衝突，北京若能向在港的19萬菲傭多點宣傳，效果肯定好過發表聲明。