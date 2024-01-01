冰鑑春秋：五月天也成選戰工具

台灣搖滾天團「五月天」也成了統戰目標？據兩間外媒報道，五月天由於咪嘴風波被大陸官方盯上，儘管經紀公司一再否認指控，但大陸官方卻以「前所未有」的力度施壓，並要求五月天公開表態支持「一個中國」，企圖影響台灣選舉。

據其中一間外媒表示，在一場它也受邀出席的安全事務簡報會議上，兩名匿名的台灣官員宣稱，大陸從五月天去年5月展開大陸巡迴演唱會開始，便一直逼迫五月天表態，公開表達自己的政治立場。而在咪嘴事件發生後，如山壓力更籠罩在五月天頭上，大陸方面希望藉由五月天的公開支持一個中國，來影響台灣年輕人對大選的投票意願。

大陸國台辦已出面駁斥這是假消息，但台灣方面一口咬定這就是大陸企圖介入台灣選舉的鐵證！大陸方面希望台灣藝人接受一個中國並不稀奇，但真會天真的以為這樣就可以影響台灣年輕人，讓他們拒絕主張台獨的民進黨嗎？

光從消息來源就可以看出端倪：無論是哪一間外媒，都是從台灣匿名官員得到訊息，其中一間外媒更是直接受邀參與會議。請問外國媒體為何要參與台灣的安全事務簡報？而台灣官員若握有實錘證據，又何必匿名？難道還怕會遭致大陸報復？

而就算以前不懂，現在的大陸也應該很清楚，若是在此時讓五月天刻意喊出「一個中國」，非但不會有利於統戰，反而會刺激台灣年輕人反彈，進而將選票集中給民進黨，這根本就是2015年底周子瑜事件的翻版！難道經過了8年，大陸還沒有學到教訓嗎？反過來說，這如果是台灣方面企圖藉此激勵選情，方便操作「抗中保台」情緒，那便一切都說得通了。五月天確實成了選戰工具，只是這樣做的，卻是號稱最愛台灣的民進黨！