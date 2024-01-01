橫眉冷看：台灣選舉仍有變數

2024年的台灣總統選舉進入最後階段，由三組人馬對決，民進黨正副總統候選人是賴清德、蕭美琴，國民黨是侯友宜、趙少康，民眾黨是柯文哲、吳欣盈。目前幾乎所有民意調查，都是賴蕭配領先，跟排名第二的侯趙配相比，差距3至11個百分點不等。

若說賴蕭配能領前11個百分點，那是過於誇張，該份民調應該不可信。大部分的民調結果顯示，侯趙配比賴蕭配，只落後3至5個百分點，這個差距並非無可追趕，故是次選舉仍有變數。目前反民進黨陣營仍有三招殺着未用，若然逐一用上，賴蕭配未必能穩贏。第一招殺着是揭露「賴皮寮」內，究竟藏着何方神聖。多年前，賴清德非法霸佔公眾地方，建成約750平方米的大宅門，此屋看似寮房，實際上是花園別墅。早前有自媒體到場採訪，冷不防放出無人機，飛進園內拍攝，竟然發現有約20個特勤人員在來回巡視，像是要保護甚麼重要人物。據說無人機已成功拍到影像，知道金屋中所藏者，是何等嬌俏之人。拍攝者宣稱，稍後會將影像公開，這消息一出，足以讓賴清德掛掉。是否當真如是，咱們不妨拭目以待。

第二招是爭取郭台銘的支持。台灣鴻海集團創辦人郭台銘曾有意參選總統，後來雖然打消這個念頭，但手上應該有5至6%的支持票，如果在選舉最後關頭，他願意站出來力挺國民黨，會有助侯趙配扳回劣勢。

第三招是棄保戰術。民眾黨的柯吳配，跟國民黨的侯趙配目標一致，都是想「下架民進黨」。柯吳二人的支持票有約20%，假如在選舉前一周，選民突然掀起棄保呼聲，說不定最後勝出的，會是侯趙組合。