龍吟虎嘯：美國靠科技撐住衰落

打不死的華為，2023年8月平地一聲雷，推出具5G功能的新型手機，預示在某些方面衝破了美國的技術封鎖，再戰江湖。日前，華為輪值董事長胡厚崑表示，2023年華為的收入將超過7,000億元人民幣。華為的成就，說明美國對華為的打壓，對中國半導體、晶片等技術的打壓，都遭受重挫。

英特爾日前宣布，將在以色列投資250億美元興建研發生產晶片工廠；以色列也宣稱，將「出資」30多億美元「配合」。可見，今後半導體、晶片、AI等市場和科技的競爭將更為激烈，華為面臨的壓力將更大。目前，華為雖然衝破了某些技術封鎖，但與美國的差距還很大，仍處於多方面的劣勢。美國人在受到華為「5G翻身」的刺激後，正以百倍的努力，要更加超前，取得更大的技術、產品和市場優勢，最終打垮華為。

美國深明要取勝無非靠兩條：一是限制、圍堵、封鎖中國在半導體、晶片發展的一切要素；二是自己要加快科技研發和生產水平，佔據更先進的優勢。這兩大方面，美國對華都是居高臨下，完全主動，實力強盛。

美國是半導體、晶體管的誕生之地。經過70年的發展，生產晶片和相關設備已經全球化，世界上所有晶片的設計、生產，幾乎都「無法繞過美國」，「世界上幾乎每一塊晶片都使用至少一家美國公司的軟件」，許多瓶頸掌握在美國人手中或美國的親密盟友手中。因此我們可以想見，今後美國對華科技戰的攻勢，只會更加猛烈和無處不在。

對美國而言，科技戰從來就不是單純科技領域的事；科技的發達、領先、強勢，從來就是美國超級大國、強權霸權最有力的支柱。現在美國的強勢霸權，由於多方面的原因，正在走向衰落，但美國對科技的重視、投入和一整套體制吸引人才，以及打壓對手、保持優勢，很可能會長時期的撐住美國，維持它的強勢霸權。