坦言集：航道政治

紅海航道上，中國企業的貨輪駛過，沒有空襲，也不用護航。也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝）並不視中國與以色列為伍。即使中國與以色列還有一定的關係，但中國在國際上、在聯合國安理會上是站在加薩人民一方，要求停戰，也譴責以色列的暴行，並且與阿拉伯、伊斯蘭教國家尋求政治解決，堅持「兩國方案」。因而胡塞武裝不以中國為敵，紅海航道便可通行無阻，與美國及歐盟船隻待遇不同。

中國的例子應在國際上產生示範作用，美以之外的國家並不需要與胡塞武裝為敵，也不應參與以國在加薩的種族清洗行動。在聯合國的決議中，也開始有多國背棄美以，支持停戰。胡塞武裝不攻擊中國貨船，其他立場與中國相近國家的貨輪，亦可免受攻擊。胡塞武裝此舉是精確地針對美以等進行打擊，誘使其他國家與美以劃清界線，替巴勒斯坦人在國際上爭取更大支持，也加重國際對美以的壓力。

美國慣常拉幫結黨，要求他國與美國一起制裁別國，劃清界線，以眾凌寡地進行壓迫。今次是胡塞武裝抄襲它的做法，卻是用武力襲擊來迫使各國與美以脫離關係，一是不資助它們的加薩行動，二是與以色列取消貿易經濟來往。或許要求不夠嚴厲，比不上美國對其他國家施加的制裁，包括二級制裁，但在紅海通航上，制裁作用卻是絕對的。

於是，印度的反應會怎樣呢？它說不與美國合作，自身護航；護航便有與胡塞武裝對抗之意。它也沒有如中、俄那樣主動斡旋，態度含糊。中國示範了，印度會否放棄護航，改為着力支持加薩停戰呢？

歐盟的加薩政策已引起內部巨大分歧，紅海危機中還是支持美以。紅海航道護航失敗的話，船隻若被襲損失，歐盟內部反對之勢會更強。而當中國可自由通行紅海航道與蘇彝士運河，亞洲與歐洲的海運會更被中國利用地中海港口搶奪西歐的航運市場，更進一步打擊已備受競爭壓力的西歐航運公司，也加快地推動中歐班列，與中國在地中海港口擴張帶來的整個航運和貨物流轉模式的改變，西歐主宰歐洲海運的歷史便會迅速扭轉。

當然，美國不會坐視，但護航效率有限，成本龐大，政治風險也巨。它只能促成加薩停火，別無良策。結果是：伊朗在中東的勢力依胡塞武裝的成功而加強，中國作為第三者得益，美國霸權正在衰落！