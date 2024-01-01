東方民調：各界促回收點延長服務 增加流動站

【本報訊】早前的聖誕連日假期本港多區出現垃圾圍城，環保署旗下的「綠在區區」回收便利點假期休館，市民「摸門釘」將回收物棄置回收點門外；環保署向相關營辦團體發警告信，要求加強監察及適時清理門外回收物。有議員認為，事件反映目前回收服務未能滿足垃圾徵費實施後的需求，建議當局增撥資源，與營辦機構商討延長開放時間，以及增設社區流動回收站，讓市民更方便地回收。

亞洲多地早已推垃圾徵費 都市固體廢物徵費將於今年4月實施，隨着法例生效期臨近，未來數月本港恐現垃圾圍城。有議員認為，當局應該全面評估相關需求，尤其農曆新年前市民會「大掃除」整理家居，當局更應提前做好預備措施，以免回收站再出現雜物堆積門外的情況。

事實上，南韓、新加坡及台灣早於20多年前已實行垃圾徵費，多年來已探索出一套全面而成熟的環保政策。而港府在垃圾徵費條例上不但嚴重落後，更未有完整框架，導致減廢、垃圾分類、回收利用的政策及基礎設施一直不成氣候。

近日公布的「香港固體廢物監察報告」顯示，2022年整體棄置於堆填區的固體廢物總量為574萬公噸，較2021年升1.2%。都市固體廢物總棄置量為406萬公噸，按年跌2%，其中廚餘佔最多，其次是廢塑膠及廢紙。人均棄置量為每日1.51公斤，僅略低於2021年的1.53公斤。

廢膠回收10年跌14百分點 港府近年力谷回收，惟2022年每日塑膠棄置量卻增至約2,369公噸，按年增1.6%，是有紀錄以來最高；而廢膠2022年的回收率僅12.27%，遠低於2013年的26.27%，10年大跌14個百分點。

有環保組織形容數據差強人意，認為有關部門應着手推廣可重用系統、增加回收配套及實行生產者責任計劃，在源頭和末端雙管齊下減廢。環保署近3年推出多項塑膠回收措施，例如回收便利點等，環團認為成效不彰，主要原因是部分綠在區區遠離民居，有些流動站只於日間服務，加上鄉郊回收點較少，未能便利大眾。

廚餘回收渠道不足。 廢膠回收率較10年前低。 塑膠廢物日均棄置量